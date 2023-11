Zlín si připsal první ligovou výhru venku. Teplice po problémech s osvětlením přetlačili Boleslav

Utkání 14. kola první fotbalové ligy mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví bylo v 66. minutě za bezbrankového stavu přerušeno kvůli výpadku elektřiny na stadionu, hrát se znovu začalo až po padesátiminutové pauze. Fotbalisté Slovácka remizovali ve 14. kole první ligy doma s Hradcem Králové bez branek. O první venkovní výhře „Ševců“ v sezoně rozhodl v nastavení první půle Alexandr Bužek svou premiérovou ligovou brankou. Pardubice 18:14 4. 11. 2023 (Aktualizováno: 17:25 4. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tom Slončík ze Zlína a Cabezas Pablo Antonio Ortiz z Pardubic | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

FK Pardubice - FC Zlín 0:1

Východočeši v úvodní půli častěji drželi míč, ale přes pevnou obranu soupeře se do šancí ani do zakončení téměř nedostávali. „Ševci“ následně několikrát zahrozili. Bartošákovu ránu z dálky gólman Budinský vyrazil pouze před sebe, Černín sice dostal míč do sítě, ale gól neplatil kvůli útočnému faulu.

Ve druhé minutě nastaveného času prvního poločasu hosté otevřeli skóre. Bužek vystřelil zpoza šestnáctky a jeho ránu domácí Kukučka nešťastně tečoval mimo dosah Budinského. Devatenáctiletý záložník se prvního ligového gólu dočkal v sedmém utkání.

Po nezáživném začátku druhého dějství se Pardubičtí dostali do několika zajímavých možností. Zlatohlávek po souhře s Helešicem z dobré pozice vypálil vedle, střídající Solil po rohu hlavičkoval kousek nad břevno.

V závěru si Pardubičtí výraznější tlak nevytvořili. Přesto mohl těsně před koncem vyrovnat Bužek vlastní brankou, ale pozorný Dostál míč na poslední chvíli vyrazil. Zlínští navázali na středeční výhru 1:0 v Ostravě v osmifinále domácího poháru, v lize venku zvítězili teprve podruhé z minulých 40 utkání nejvyšší soutěže.

FK Jablonec - Sigma Olomouc 1:1

V obraně Hanáků poprvé v této ligové sezoně chyběl zkušený stoper Vít Beneš, jehož vyřadila angína. Bývalý reprezentační obránce Filip Novák, který v pátek podepsal se Sigmou smlouvu, začal jen na lavičce a na návrat do ligy po osmi letech si ještě musí počkat.

Slovenský brankář Sigmy Tomáš Digaňa ve třech ligových zápasech, v nichž nastoupil místo jedničky Matúše Macíka, dostal jediný gól, ale dnes mu hned při první jablonecké akci vypadl z rukou centrovaný míč Matěje Polidara a David Štěpánek jeho chybu okamžitě potrestal. Pro pravého obránce to byl teprve druhý ligový gól, trefil se po více než tříleté přestávce.

Domácí dál útočili, ale v 18. minutě se po kolmici Radima Breiteho za jejich hodně vysunutou obranu dostali hned dva hráči a Lukáš Juliš nabídnutou šanci zkušeně proměnil. Útočník Sigmy ukončil svůj střelecký půst, který trval pět kol.

Hosté pak měli více šancí, útok výrazně podporoval z pravé strany obrany Juraj Chvátal, hrající svůj 100. ligový zápas. Na druhé straně úniky Jana Chramosty končily v ofsajdové pasti.

Druhý poločas byl na brankové příležitosti o hodně chudší. Blízko ke změně skóre měl olomoucký Jan Vodháněl, ale jeho pohotovou střelu z otočky brankář Jan Hanuš odvrátil. V nastavení ho překonal Filip Zorvan, ale míč z branky vykopl obránce Nemanja Tekijaški.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:0

V úvodním dějství pokračoval na teplických Stínadlech trend z aktuální sezony a diváci mnoho šancí neviděli. V první příležitosti se ocitl až ve 23. minutě domácí Michal Bílek, jehož pokus vytáhl gólman Matouš Trmal na břevno. Ve 33. minutě vystřídal Petr Hronek zraněného Marka Beránka a právě host z pražské Slavie mohl o chvíli později po čtyřech zápasech ukončit teplické čekání na vstřelenou branku v lize, sám před Trmalem ale trestuhodně promáchl.

Středočeši měli daleko k zopakování gólového představení jako při posledním venkovním ligovém zápase, v němž v historické přestřelce zvítězili ve Zlíně 9:5.

Trenér Marek Kulič zareagoval v 54. minutě trojitým střídáním a do hry poslal i Vasila Kušeje. Jeho tým se ale marně dostával do tempa a nenahrál mu ani výpadek elektřiny na stadionu v 66. minutě. Rozhodčí Ondřej Berka nakonec poslal hráče do šaten a v utkání se pokračovalo až po vyřešení problému a dlouhé padesátiminutové přestávce.

Záhy se čekalo znovu. V 77. minutě domácí Hronek zpracoval dlouhý pas za obranu a pohotově poslal míč pod břevno Trmalovy brány. Berka ale gól na radu videorozhodčího po dlouhé konzultaci odvolal.

Domácí byli v závěru lepším týmem a nakonec po 488 minutách ukončili čekání na ligový gól. Lukáš Mareček nacentroval z pravé strany na přední tyč a Jan Knapík usměrnil míč do sítě. Dvaadvacetiletý obránce dal druhou branku v ligovém ročníku a po třech porážkách zařídil svému týmu body.

1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 0:0

První poločas nenabídl téměř nic zajímavého, veškerá snaha obou týmů končila před vápnem. Jedinou vážnější šanci si vytvořilo v 27. minutě Slovácko. Rigino Cicilia přihrál do vápna nabíhajícímu Janu Kalabiškovi, jenže ten přestřelil.

Druhé dějství přineslo diametrálně odlišný obraz hry s řadou příležitostí na obou stranách. Ihned po přestávce Slovácko zatlačilo Hradec a Cicilia po centru Milana Petržely hlavičkoval do náruče Slováka Pavola Bajzy. Bývalý gólman týmu z Uherského Hradiště odchytal 50. zápas v české lize.

Poté opět zahrozili domácí. Centr Marka Havlíka z rohového kopu se odrazil na hranici vápna ke střídajícímu Pavlu Juroškovi, jehož dělovku hostující kapitán Petr Kodeš v 71. minutě odvrátil hlavou nad břevno.

Slovácko v lize s Hradcem šestkrát po sobě neprohrálo a doma s ním v posledních čtyřech zápasech neinkasovalo. Svěřenci trenéra Martina Svědíka na vlastním stadionu v nejvyšší soutěži pošesté za sebou neprohráli, Hradec venku v lize poosmé po sobě nezvítězil a uhrál tam jen tři z 15 bodů v ročníku.

14. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - FC Zlín 0:1

Branka: 45.+2 Bužek. Rozhodčí: Vokoun - Mokrusch, Volf - Machálek (video). ŽK: Kukučka, Solil - Slončík, Cedidla, Didiba, Dostál, Černín. Diváci: 2816.

Sestavy:

Pardubice: Budinský - Icha, Kukučka, Ortiz, Tischler (86. Černý) - Vacek - Daněk, Hlavatý (67. Mukwelle), Darmovzal (46. Solil), Míšek (46. Helešic) - Zlatohlávek (73. Krobot). Trenér: Kováč.

Zlín: Dostál - Cedidla, Černín, Didiba, Čelůstka - González (52. Tkáč), Bužek - Fantiš (87. Pidro), Slončík (74. Simerský), Bartošák (74. Reiter) - Vukadinovič (87. Žák). Trenér: Červenka.

FK Jablonec - Sigma Olomouc 1:1

Branky: 5. Štěpánek - 18. Juliš. Rozhodčí: Kotala - Bureš, Žurovec - Kocourek (video). ŽK: Kratochvíl, Hurtado - Chvátal, Vodháněl. Diváci: 2387.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Tekijaški, Hurtado, Polidar (46. Krulich) - Čanturišvili, Kratochvíl, Martinec, Houska (69. F. Souček), Alégué (82. Pleštil) - Chramosta (69. Jovovič). Trenér: Láta

Olomouc: Digaňa - Chvátal, Pokorný, Vraštil, Zmrzlý - Breite, Ventúra - Vodháněl (78. Fortelný), Zorvan, Navrátil (78. Sláma) - Juliš (86. Zifčák). Trenér: Jílek.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:0

Branky: 89. Knapík. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Jukl - Suchomel, Matějovský, Kadlec. Diváci: 3387.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Radosta, L. Mareček, Jukl, Beránek (33. Hronek) - Trubač, Bílek (64. Hora) - Vachoušek (88. Cykalo). Trenér: Frťala.

M. Boleslav: Trmal - Kadlec, Suchý, Karafiát, Suchomel (54. Fulnek) - Sakala, Matějovský (54. Pulkrab) - Jawo (54. Kušej), D. Mareček, Solomon (88. Poulolo) - Hilál. Trenér: Kulič.

1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Zaoral - Dobrovolný, Dohnálek - T. Klíma (video). ŽK: Čihák, Bajza, Vašulín (všichni Hradec). Diváci: 4093.

Sestavy:

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška (86. Mihálik) - Havlík, Daníček - Petržela (68. Juroška), Trávník (68. Doski), Holzer (46. Kim Sung-pin) - Cicilia. Trenér: Svědík.

Hradec: Bajza - J. Klíma, Čihák, Čech, Horák - Kodeš, Kučera - Juliš (83. Harazim), Pilař (90. Šašinka), Čmelík (90. Pudhorocký) - Hais (64. Vašulín). Trenér: Kotal.