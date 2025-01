Haškův rok 2024: Povolání vyřazených hráčů, nepovedené Euro i postup v Lize národů

Trenér Ivan Hašek zažil s fotbalovou reprezentací dramatický rok 2024. V červnu vypadl s národním týmem na mistrovství Evropy už ve skupině, čelil pochybnostem i otázkám na konec ve funkci hlavního kouče a nakonec slavil úspěch v podobě postupu do elitní skupiny Ligy národů. Příběhy roku 2024 Praha 17:46 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek | Foto: Radek Vebr | Zdroj: Profimedia, MFDNES + LN / Profimedia

Ivan Hašek začal v únoru 2024 své druhé angažmá u fotbalové reprezentace vítězně. V přípravném utkání v Oslu národní tým otočil skóre a porazil domácí Norsko 2:1. Staronový trenér Hašek tak národní tým po víc než čtrnácti letech znovu dovedl k výhře.

„První zápas je pro sebevědomí hrozně důležitý. Nejenom pro hráče, ale i pro nás. Na druhou stranu říkám, že ať by zápas dopadl jakkoli, jsem tady pár dní. Jsem naprosto spokojený, jakým způsobem k tomu hráči přistupují,“ říkal po prvním zápase na lavičce národního týmu v roce 2024 Hašek.

Úspěšný návrat na lavičku fotbalové reprezentace po víc než čtrnácti letech potvrdil Hašek i o pár dní později. V dalším přípravném utkání před Eurem čeští fotbalisté porazili na Letné Arménii po dalším obratu znovu 2:1.

Následně se reprezentace sešla až na začátku června, kdy zamířila na soustředění do rakouského Schladmingu. Ve výběru nechyběli ani obránce Vladimír Coufal s útočníkem Janem Kuchtou, kteří byli v listopadu roku 2023 vyřazeni z kádru po návštěvě olomouckého nočního klubu.

„Cítím z týmu, že má charakter, což v přátelácích dvakrát dokázal. To je pro nás v tuto chvíli nejdůležitější. Základním předpokladem pro to, abychom uspěli, je, že všichni hráči potlačí své ego. Tak, jako to udělali hokejisté,“ vyzdvihl týmovou mentalitu Hašek.

Nepovedené Euro

Na rozdíl od hokejové reprezentace, která triumfovala na domácím mistrovství světa, čeští fotbalisté na evropském šampionátu neuspěli. I přes velkou podporu fanoušků, kterých se do Německa vydaly desítky tisíc, skončil národní tým na Euru už ve skupině. Po porážce 1:2 s Portugalskem a remíze 1:1 s Gruzií podlehl Turecku 1:2.

„Samozřejmě, že je to neúspěch, když nepostoupíte ze skupiny a získáte jen jeden bod. Klíčem byl rozhodující zápas s Gruzií, který jsme měli vyhrát. Byli jsme lepší, měli jsme spoustu střel a brankových příležitostí, ale nedotáhli jsme to,“ litoval brzkého vyřazení na evropském šampionátu Hašek.

Počtvrté v samostatné historii tak čeští fotbalisté nepostoupili na Euru do vyřazovacích bojů. Ve skupině skončili s jediným bodem poslední a horší byli na celém turnaji ze 24 týmů jen Poláci a Skotové.

„Je to smutné, protože jsme měli tým na to, abychom šli dál. Ale bohužel, jedeme domů. Jsem z toho naštvaný a smutný, v našem projevu je hodně rezerv. Ale máme vítězného ducha, z týmu jde pozitivní energie. Mrzí mě, že to skončilo takhle brzy,“ přiznal Hašek.

Ohrožená pozice

Už při nástupu do funkce Hašek mluvil o tom, že hlavním cílem pro něj je postoupit s národním týmem na mistrovství světa. Což se v samostatné historii zatím povedlo jen v roce 2006.

K účasti na šampionátu může v posledních letech výrazně pomoct také úspěch v Lize národů. A do ní čeští fotbalisté nevstoupili v září dobře. V Gruzii prohráli 1:4 a v součtu s nepovedeným Eurem musel Hašek čelit otázkám, jestli jeho pozice není v ohrožení.

„Víte moc dobře, že jsem působil v arabském světě. A v takovém týmu, jako je al-Hilál, si nemůžete dovolit prohrát zápas, protože víte, že pak skončíte. Myslím, že jsem pod tlakem pořád, o to víc teď, protože výkon opravdu nebyl dobrý,“ přiznal Hašek po prohře v Gruzii.

Následně ale čeští fotbalisté porazili v Edenu Ukrajinu 3:2 a reprezentační trenér si tak mohl alespoň částečně oddychnout. „Vím, kde máme nedostatky. Ještě nemáme tvář, kterou bychom týmu nasadili. Možná jsme si mysleli, že budeme hrát v pěkně upraveném saku, aby to hezky vypadalo. Musíme ale nasadit monterky, jezdit po zemi a zápasy odbojovat. To jsou naše přednosti, musíme jimi nahradit některé herní kvality,“ popsal.

Šance v Lize národů

V říjnu svěřenci trenéra Haška na Letné porazili Albánii 2:0 a pak ve Vratislavi remizovali s Ukrajinou 1:1. Bezbranková listopadová remíza 0:0 v Albánii a následná výhra 2:1 v Olomouci nad Gruzií zajistily českým fotbalistům postup do elitní skupiny Ligy národů a také velkou naději na účast v případné baráži o mistrovství světa.

„Myslím, že jsme hráli poctivý fotbal. Kluci nic neošidí, jdou se na hřiště vydat jeden za druhého. A to se vyplatilo. Musíme pokračovat dál, tento zápas byl jen dalším malým krůčkem k tomu, abychom postoupili na mistrovství světa. To je náš hlavní cíl,“ zdůraznil reprezentační trenér.

O zmíněný postup na světový šampionát budou Haškovi svěřenci usilovat v roce 2025 v kvalifikaci. V cestě na šampionát jim budou stát Černá hora, Faerské ostrovy, Gibraltar a poražený z dvojzápasu Francie - Chorvatsko. A pokud čeští fotbalisté neuspějí, mají velkou šanci, že si v březnu 2026 ještě zahrají baráž o mistrovství světa.