Byl to nesmysl, ale nelituji, vzpomíná trenér Hašek na první angažmá u fotbalové reprezentace

Velmi zajímavé je vaše japonské angažmá i vzhledem k tomu, že ve Vissel Kobe hráli v poslední době slavní španělští hráči minulosti. Ale pro vás tehdy, pane Hašku, když jste tam odcházel jako hráč, co to bylo za svět?

Já jsem tam odcházel myslím v roce 1994 a byl tam boom fotbalu. Začínaly se stavět stadiony, přišli nejlepší hráči z mistrovství světa, cizinci, Brazilci, nějakým způsobem to tam začínalo. Chodili diváci, kteří chodí doteď, ten fotbal je tam hodně populární. Není to číslo jedna, to je samozřejmě baseball, možná sumo. Fotbal je ale hodně populární, v tu dobu začínal a já jsem byl šťastný, že jsem to podepsal a měl jsem možnost to prostředí zažít.

Vy jste tam měli hodně Brazilců, Japonci se v tom trochu zhlédli.

Myslím, že Brazilci jsou největší cizí národnost žijící v Japonsku, je jich nejvíc, proto je tam nějaká dlouhodobá spolupráce. Japonci vždycky chtěli to nejlepší, co je, a Brazilci jsou v tom fotbale nejlepší.

Když jste se tam s Pavlem Horváthem sešli na začátku milénia, to jste tam byl už jako trenér. Promítli jste do kabiny nějakou českou vzájemnost? Nějakou soutěživost, zvyky?

Já vím jak někomu zavazoval tkaničky, ti koukali. Přišli po tréninku a nevěděli, co se děje, na to si pamatuji. Když jsme tam byli, tak to mužstvo nebylo dobré, Pavel tam vynikal. Když jsme odešli, tak bohužel spadli do druhé ligy. Bylo to těžké, protože prezident, který to koupil, byl jeden z nejbohatších lidí na světě, ale vlastnil baseballový tým a o fotbale toho moc nevěděl. Takže nakupoval hráče, co mu řekl manažer a ten zas nakupoval zase toho, kdo se mu hodil.

Kariéra reprezentačního trenéra

Když jste se dostal poprvé k nároďáku v té kvalifikaci o mistrovství světa 2010, jak jste se v té roli cítil? Bylo to poprvé, co jste se dostal do čela národního týmu, a byl to těžký boj, těžká situace. Špatně rozehraná kvalifikace, hned utkání na Slovensku.

My jsme chtěli tu kvalifikaci dohrát se ctí. I kdybychom vyhráli všechny zápasy, tak bychom nepostoupili na to mistrovství světa. A Slováci v tu chvíli byli lepší. My jsme tam remizovali, kdybychom vyhráli, tak jsme to počítali a asi bychom taky nepostoupili. Bylo to tak, že chceme se ctí dohrát kvalifikaci a pak najdeme trenéra, který to povede. Takže to byla moje první zkušenost. Bylo to náročné, byl jsem ještě v té funkci předsedy. Byl to nesmysl, ale nelituju toho, co se stalo. Už se to nedá vrátit, také je to zkušenost.

Když se v minulých letech mluvilo o tom, kdo by mohl být novým trenérem nároďáku nebo Sparty, tak se vaše jméno objevilo vždycky. Kolikrát vás napadlo, že byste tu výzvu vzal a znovu se ujal českého nároďáku?

Já jsem v Česku působil tak, že jsem byl mladý a nezkušený. Byl jsem mladý, takže jsem nebyl dobrý. Teď jsem zase moc starý, už taky nejsem dobrý, takže jsem nezažil tu dobu, kdy jsem dobrý.

Jaký je ideální věk trenéra?

Ten, když vyhráváš, to je nejlepší.

Když jste se na konci minulého kalendářního roku rozhodl, jaká to byla výzva to vzít?

Já to vzal z toho hlediska, že jsem zaprvé venku byl moc dlouho. Mám pět vnoučat, které bych docela rád viděl. Ten rodinný život, když jste v zahraničí, není takový, jaký byste chtěli. Jsem šťastný, že dělám práci, kterou miluji a jsem v Česku. A zadruhé ta výzva mistrovství světa, které je před námi. Jsem schopný tomu obětovat každý den. To mě motivovalo, lákalo.

