ŽIVĚ: Česko hraje v Lize národů s Gruzií, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Česko se v minulém ročníku představilo v elitní lize A Ligy národů, kde v konkurenci Španělska, Portugalska a Švýcarska nabíralo jen čtyři body a sestoupilo zpět do ligy B. Prezentovalo se navíc nejhorší obranou a druhým nejhorším útokem napříč skupinami.

To vše ale ještě pod vedením Jaroslava Šilhavého a jeho týmu. Nový trenérský štáb v čele s Ivanem Haškem má za sebou čtyři přátelská utkání a nepovedené Euro, na kterém se nepodařilo postoupit ze skupiny.

To naopak zvládla Gruzie, která si díky remíze s českým výběrem a výhrou nad Portugalskem v posledním utkání, zajistila účast v play-off mistrovství Evropy jako jeden z postupujících týmů ze třetího místa.

Do prvního zápasu Ligy národů nastoupíme v této základní sestavě! Od 18:00 můžete utkání sledovat na ČT sport. pic.twitter.com/2j25CaFStq — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 7, 2024

Pro Gruzii, která se na kontinentálním šampionátu představila poprvé, to byl obrovský úspěch. Na něj se pokusí navázat i v novém ročníku Ligy národů. Do ligy B postoupila v minulém ročníku, když ovládla svou skupinu ligy C. Proti Bulharsku, Severní Makedonii a Gibraltaru nasbírala šestnáct bodů.

Utkání Česka s Gruzií začalo na Stadionu Mikheila Meskhiho v Tbilisi v 18 hodin, Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu, iROZHLAS.cz nabízí podrobnou online reportáž.