Je fajn, že Souček absolvoval trénink v plné zátěži, těší trenéra Haška před duelem s Gruzií

„Nejde to, protože hřiště není údajně v takovém stavu, abychom mohli trénovat. Na hřišti jsem se byl podívat a připomíná nám to naše tréninkové hřiště. Nemyslím si, že by to měl být nějaký problém, že tady nemůžeme trénovat. Je to pro oba týmy stejné,“ prohlásil na tiskové konferenci před zápasem s Gruzií trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek.

Úvodní duel na Euru odehráli čeští fotbalisté v Lipsku, Gruzie v Dortmundu. Ani jeden z týmů si tak trávník na stadionu druholigového HSV před vzájemným zápasem nevyzkoušel. „Jsem radši, že tu netrénujeme my ani Gruzie, protože bude na zítra hřiště lépe nachystané. Alespoň ho tolik nerozbijeme. Je to dobře, aby byl trávník nejlépe připravený na zítřejší duel. Jinak my jsme si náš trénink splnili,“ tvrdí reprezentační záložník Antonín Barák.

Trénink i se Součkem

Gruzínci dopoledne zůstali ve svém základním kempu ve Velbertu - městečku mezi Düsseldorfem a Dortmundem. Češi klasicky trénovali v Norderstedtu. Na hřišti nechyběl ani kapitán Tomáš Souček, který měl v minulých dnech drobné problémy s kolenem.

„Jsem rád, že Tomáš absolvoval trénink v plné zátěži. Neměl žádnou úlevu, takže je připravený do zápasu. Je to kapitán a včera byl také na akci, kdy jsme byli na radnici. Reprezentuje tým i navenek a je důležité mít takového chlapíka ve svém středu,“ uvědomuje si reprezentační trenér Ivan Hašek.

Duel Česko–Gruzie začne v sobotu v 15 hodin a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos celého utkání.