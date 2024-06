‚Výraz respektu hostitelskému městu.‘ Fotbalisté navštívili radnici v Hamburku, přijali netradiční dar

Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas ve skupině mistrovství Evropy. Po prohře s Portugalskem nastoupí v sobotu na stadionu v Hamburku proti Gruzii.

Reprezentace si zpestřila přípravu na možná klíčový duel šampionátu společenskou akcí, zástupci přístavního města totiž přijali část národního týmu na hamburské radnici.

„Při Euru taková pozvání hostitelského města a přijetí reprezentace, která tam hraje, patří k tradičnímu bontonu a my jsme to absolvovali rádi. Je to výraz respektu hostitelskému městu a podmínkám, které tady máme vytvořené,“ řekl předseda fotbalové asociace Petr Fousek.

Toho na slavnostní akci v Hamburku, kde mají čeští fotbalisté během letošního eura základnu, doprovodili realizační tým v čele s trenérem Ivanem Haškem ještě čtyři hráči. Kromě kapitána Tomáše Součka dorazili gólman Vítězslav Jaroš a záložníci Lukáš Červ s Matějem Juráskem.

„Je tady krásná radnice, cítím velkolepost toho turnaje. Patří to k tomu, tak jsem rád, že tu s klukama mohu být,“ přiznal Jurásek.

Reprezentace od státního rady pro sport města Hamburk dostala maketu plachetnice a předala mu podepsaný dres. Místní na okázalou budovu radnice vyvěsili českou vlajku, která poutala pozornost kolemjdoucích.

Šéf českého fotbalu Petr Fousek navzdory úvodní prohře s Portugalskem věří, že výběr kouče Haška má na to, postoupit na šampionátu do vyřazovacích bojů.

„Je tady spousta mladých hráčů, nemáme se koho bát a máme ambici postoupit do osmifinále. Udělali jsme pro to všechno a teď je potřeba to prodat,“ dodává předseda fotbalové asociace Petr Fousek.