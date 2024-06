Padá dost gólů a hraje se otevřený fotbal, pochvaluje si Hapal dosavadní průběh Eura

Fotbalové Euro se hraje v Německu, na které má příjemné vzpomínky současný kouč Baníku Ostrava Pavel Hapal. Odchovanec Sigmy Olomouc byl na přelomu 80. a 90. let jedním z nejlepších fotbalistů Československa. Sigmu táhl pohárovou Evropou přes Hamburk až k zápasu s Realem Madrid. Pak přestoupil do Bayeru Leverkusen. Ostrava 16:42 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal | Foto: Darren Staples | Zdroj: PA Images / Profimedia

Pavel Hapal patřil po přestupu do Leverkusenu k tahounům nově vytvořené české reprezentace za prvním vrcholem, a sice mistrovstvím Evropy 1996 v Anglii. Jenže rok před Eurem přestoupil do Tenerife a tam si měsíc před mistrovstvím Evropy zlomil nešťastně lýtkovou kost po střetu s vlastním brankářem. A to ovlivnilo celou jeho další kariéru. Vrcholný turnaj už si nikdy nezahrál.

„Samozřejmě mám v hlavě, že jsem přišel o Euro. I když fyzicky jsem tam byl s celým mužstvem, ale o zápasy jsem přišel. Fotbal to přináší. Zranění bylo natolik klíčové, že už zbytek kariéry nebyl tak oslnivý jako úvod,“ říká kouč Baníku Ostrava.

Otevřený fotbal a hodně gólů

V Tenerife kvůli komplikacím se zraněním nehrál Hapal prakticky tři sezony. Pak se vrátil do české ligy. Teď je trenérem Baníku Ostrava a Euro bedlivě sleduje. „Líbí se mi, že padá dost gólů. Byly už k vidění krásné zápasy, ale také utkání, která byla spíše průměrnější. Němci budou hodně silní, Portugalci v zápase proti Česku ukázali ohromnou sílu. Samozřejmě kvalitu mají i Italové a Angličané. Líbil se mi i zápas Turecka s Gruzií, který byl hodně otevřený. Moc se netaktizovalo, hrálo nahoru dolů a to se fanouškům líbí,“ hodnotí dosavadní průběh evropského šampionátu Hapal.

Česká reprezentace podle Hapala v prvním utkání s Portugalskem herně zklamala a v sobotu proti Gruzii musí zabrat, nejlépe pochopitelně vyhrát.

„Ze hry byl asi každý zklamaný. Očekávali jsme víc a škoda, že kluci neurvali alespoň bod. Musíme ale uznat, že Portugalci po celých devadesát minut ukázali velkou sílu a vítězství si zasloužili. I když to pro české kluky bylo nešťastné a smolné. Bohužel jsme v zápase navíc neměli, maximálně na tu remízu,“ uznává Hapal, který jako mladý fotbalista v nabité československé reprezentaci 21 zápasů.

Ale v české právě kvůli zranění přidal už jen deset dalších startů. Jediný reprezentační gól vstřelil v říjnu roku 1993 v Košicích v kvalifikaci na mistrovství světa proti Kypru, vedle něho se trefili při výhře 3:0 Peter Dubovský a Tomáš Skuhravý.