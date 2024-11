Doufám, že na to má vliv i moje forma, těší Boulu pozvánka do reprezentace. Vyzdvihuje i spoluhráče

Čeští fotbalisté se sešli v Praze před závěrečnými zápasy letošní Ligy národů. V sobotu se představí v Albánii, o tři dny později pak v Olomouci přivítají Gruzii. Kvůli zranění některých hráčů se do národního týmu dodatečně dostal i ostravský záložník Jiří Boula. Praha 7:54 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Boula | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia



Nejvyšší soutěž začal hrát teprve před dvěma lety v zimě, postupem času se ale Boula zařadil k oporám Baníku, v této ligové sezoně nastoupil do všech 14 zápasů v základní sestavě, a i díky jeho výkonům jsou Ostravané v tabulce aktuálně třetí.

Přestože v mládeži poctivý záložník hrával i ve Spartě, do reprezentace se nikdy nedostal a soupravu národního týmu tak v 25 letech nosí poprvé.

„Dostat se teď do áčka je o to silnější pro mě, takže si toho hodně vážím. Doufám, že na to mám vliv i moje forma, nejen forma Baníku. Je to z velké části tím, že je o nás jako o týmu slyšet, protože se nám daří a pak z toho vyplynou individuality,“ říká Jiří Boula, který si v této sezoně napříč všemi soutěžemi připsal po jednom gólu i asistenci.

Příběh pražského rodáka je svým způsobem unikátní. Po maturitě odjel do Anglie, kde úspěšně dokončil bakalářské studium sportovního managementu na univerzitě v Derby.

Vedle toho se ale pořád věnoval i fotbalu a nastupoval v sedmé anglické lize.

„Ta vidina profesionálního fotbalu mě neopustila ani tehdy, když to byla poloprofesionální úroveň. Nebral jsem to tak, že bych si vybíral mezi univerzitou a fotbalem, ale spojoval jsem to. Myšlenky na reprezentaci jsem v tu dobu neměl, ale doufal jsem, že když se jednou poštěstí a budu na to mít, tak že bych se sem hrozně rád dostal,“ přiznává Jiří Boula, který se zpět do Česka vrátil v létě 2020, o rok později přestoupil z Táborska do Baníku, a teď může vyhlížet svůj premiérový reprezentační start