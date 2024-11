Strop je mnohem výš. Nejsem na vrcholu kariéry, stále je prostor se zlepšovat, říká reprezentant Šín

Fotbalový záložník Matěj Šín před dvěma lety bojoval s rakovinou, nemoc nakonec překonal a zvládl se vrátit na nejvyšší úroveň. Dnes je oporou ostravského Baníku a nově také členem reprezentačního A-týmu. Jak reagoval, když se dozvěděl, že ho trenér Ivan Hašek povolal na listopadové zápasy Ligy národů? Praha/Ostrava 19:45 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Šín v dresu ostravského Baníku | Foto: Michal Chwieduk / imago sportfotodienst | Zdroj: ČTK

„Nominace do A-týmu je vždycky největší čest, která fotbalistu může potkat. Zpráva mě zastihla hodinu před oficiálním představením nominace, takže jsem z toho byl opravdu nadšený. Nečekal jsem to,“ přiznal Šín, kterému reprezentační pozvánku vynesla velmi dobrá forma z posledních zápasů v klubu.

Ostravský Baník je v ligové tabulce aktuálně třetí a dvacetiletý záložník patří k jeho důležitým hráčům. Byť nenastupoval do utkání vždy od prvních minut, stihl v probíhající sezoně nejvyšší soutěže už čtyři góly a dvě asistence.

„Strop je ještě mnohem výš. Je spoustu prostoru ke zlepšování. Určitě to není vrchol mé kariéry,“ hlásil sebevědomě Šín. Jeho budoucnost vidí světle i reprezentační kouč Ivan Hašek. „Je to jeden z hráčů, kteří by měli v budoucnu být stabilně v národním týmu, protože má předpoklady. V posledních zápasech dokázal, že má formu, proto tady je,“ vysvětlil Hašek.

HRÁČ KOLA

Blonďatá kštice v neděli udeřila hned dvakrát! Matěj Šín dotáhl @fcbanikostrava k remízovému bodu pic.twitter.com/kjP0OsbYfC — Chance Liga (@chanceliga) September 3, 2024

Rodák z Ostravy má za sebou silný životní příběh. Lékaři mu před dvěma lety v červnu v pouhých osmnácti letech diagnostikovali onkologické onemocnění, které po úspěšné operaci překonal. Už v říjnu téhož roku se Šín vrátil k tréninku, loni v zimě i do ligy a teď je poprvé v národním A-týmu.

„Je to sen, který jsem si možná vysnil už tehdy v nemocnici. V tak brzkém věku jsem to ale nečekal, jsem za to rád. Neměl jsem žádné černé myšlenky, vždy jsem věřil, že se sem dostanu,“ těší dvacetiletého záložníka, kterého s reprezentací čeká v sobotu utkání v Albánii. O tři dny později pak český výběr zakončí letošní Ligu národů soubojem s Gruzií v Olomouci.

Vítej, bojovníku! Matěj Šín se vrací do tréninku.



▶️ https://t.co/UE5lYe7ltM pic.twitter.com/ZZ1QroDWiy — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) October 14, 2022