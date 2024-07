Španělský stratég Luis de la Fuente měl úspěchy už s mládeží. Trenér mistrů Evropy vyznává tvrdou práci

Fotbalisté Španělska mají po 12 letech evropský titul. V Berlíně porazili Anglii 2:1. A zatímco fotbalová veřejnost chválí výkony jednotlivých hráčů, za pozornost stojí i osoba trenéra Luise de la Fuenteho.

Když v 86. minutě finálového souboje rozhodl Mikel Oyarzabal o titulu, mohl zajásat také muž, který autora vítězné trefy na trávník poslal.

Luis de la Fuente sice nemá takový světový věhlas jako jiní trenéři na tomto šampionátu, španělské národní týmy s ním ale mají vynikající bilanci - de la Fuente dovedl k výhrám na evropských šampionátech výběry do 19 i 21 let, a teď také dospělou reprezentaci.

Luis de la Fuente becomes the first manager to win the Under-19 Euros, Under-21 Euros, Nations League and European Championship. 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/mlgxjarJ4W