Každý rok jsem motivovanější. Mám šanci přepsat se svým národem historii, říká kapitán Anglie Kane

Fotbalisté Anglie se pokusí v neděli večer ve finále se Španělskem vybojovat historicky první titul z mistrovství Evropy. Za vytouženým úspěchem je povede kapitán Harry Kane. Skvělý střelec, který ve svých 30 letech stále čeká na první týmovou trofej. Od zpravodaje z místa Berlín 16:44 14. července 2024

Harry Kane nasměroval Anglii do finále Eura, když v semifinále proti Nizozemsku proměnil pokutový kop | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

V Berlíně se v neděli večer rozhodne o tom, jestli španělští fotbalisté získají rekordní čtvrtý evropský titul, nebo se z něj vůbec poprvé budou radovat Angličané. Za historickým úspěchem je povede s kapitánskou páskou Harry Kane.

Třicetiletý útočník je nejlepším střelcem ostrovního výběru, doma má osm trofejí pro nejlepšího zakončovatele z různých klubových soutěží. Týmovou ale ještě nikdy nezískal.

„Není žádné tajemství, že jsem nikdy nevyhrál týmovou trofej. Každým rokem, který uplyne, jsem motivovanější a odhodlanější to změnit. Teď mám další šanci získat jednu z nejcennějších trofejí, která existuje, a přepsat historii se svým národem. Jsem neskutečně hrdý, že jsem Angličan,“ řekl před finále Eura proti Španělsku anglický kapitán.

Ready to give it absolutely everything pic.twitter.com/B0zVl8hwwA — Harry Kane (@HKane) July 13, 2024

Rád by vyměnil všechny individuální trofeje za týmový úspěch. Na reprezentační úrovni mu byl před třemi roky snad nejblíž ve své kariéře. Navíc v Londýně, kde se narodil. V souboji o zlato z mistrovství Evropy tehdy ale Angličané ve Wembley podlehli Italům po penaltovém rozstřelu.

„Když prohrajete finále, je těžké to vymazat z paměti. Snažím se z každého neúspěchu poučit. Pomáhá mi to zlepšovat se nejen jako hráč, ale jako člověk. Samozřejmě to byl těžký moment, ale už jsou to tři roky. Od té doby se toho stalo spoustu jak na reprezentační, tak klubové úrovni,“ připomněl Kane.

Loni na jaře se stal historicky nejlepším střelcem anglického národního týmu. V létě pak vyměnil Tottenham, se kterým mimo jiné padl ve finále Ligy mistrů proti Liverpoolu, za Bayern Mnichov.

Souboj o trofej a krále střelců

S ním ale znovu v žádné soutěži neuspěl, když dlouholetý suverén Bundesligy poprvé od roku 2013 nevyhrál nejvyšší německou soutěž. Teď se Kane ze všech sil snaží o to, aby sezonu znovu nedokončil bez týmové trofeje. Naposledy skóroval v semifinále proti Nizozemcům.

Celkem má anglický útočník na turnaji už tři branky stejně jako Dani Olmo, který by po zranění Pedriho neměl chybět v základní sestavě Španělů.

Jak dopadne souboj o evropský titul mezi Anglií a Španělskem a zároveň individuální duel Kane-Olmo o nejlepšího střelce Eura, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Finále začne v Berlíně ve 21 hodin.