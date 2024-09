Sparta riskovala v rozehrávce, myslí si expert Horváth o hře letenských. Slavia je podle něj ve velké formě

Fotbalisté Slavie půjdou do nedělního ligového derby proti Spartě s tříbodovým náskokem právě před svým rivalem. Ve vršovickém derby vyhráli na hřišti Bohemians 4:0, naopak letenští prohráli doma s Olomoucí 2:3. „Všichni hráči jsou ve výborné formě a bude těžké je zastavovat,“ myslí si před víkendovým derby pražských S expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 11:41 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Haraslín | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Sparta udělala v zápase proti Olomouci několik hrubých chyb, teď ji navíc čekají těžké zápasy – zítra (v úterý) v Lize mistrů ve Stuttgartu a v neděli zmíněné derby na Slavii, co musí mistrovský tým zlepšit, aby uspěl?

Určitě musí hrát bezpečněji. Sparta hodně riskovala v rozehrávce nejen v tomto zápase, ale i v těch předchozích. Je to teď moderní, říká se tomu výstavba hry, ne za každou cenu odkopávat balon. Sparta v zápase s Olomoucí na to dojela a dostala, troufnu si říct, skoro tři góly z ničeho, ale dva tomu určitě hodně nahrály a Sparta nezískala ani bod.

Sudí rozdal v duelu Pardubic s Teplicemi čtyři červené karty. ‚Nepamatuji takový zápas,‘ říká trenér Saňák Číst článek

Slavii se v posledních zápasech daří, v lize ještě neprohrála, je to i tím, že trenér Trpišovský oproti minulé sezoně ustálil základní sestavu? Je někdo, koho bys ze Slavie teď vyzdvihl nad ostatní?

Všichni slávisté jsou ve velké formě. Možná Lukáš Provod je v tuto chvíli nenahraditelný, ale Jindřich Trpišovský trefil s realizačním týmem základní sestavu znovu. Buď hraje Mojmír Chytil, anebo Matěj Jurásek, Ondřej Lingr, který je taky výborný. Všichni hráči jsou ve výborné formě a bude těžké je zastavovat.

Třetí je Viktoria Plzeň, která doma remizovala s dalším účastníkem evropských pohárů 1:1. Západočeši hráli téměř celý druhý poločas proti deseti, stejně soupeře nezlomili. Co scházelo výběru Miroslava Koubka ke vstřelení vítězné branky?

Možná trochu štěstíčka. Měli velký tlak po tom vyloučení. Měli spoustu situací v soupeřově vápně, ale bohužel pro ně Boleslav dobře bránila a výsledek ubránila. Vzhledem k tomu, že Plzeň šance nevyužila, tak je výsledek zasloužený a na čelo tabulky ztratila.

V desátém kole rozdali rozhodčí devět červených karet, jen jednou v historii samostatné české ligy se stalo, že jich bylo víc, čím si to vysvětlujete?

Trend je trochu jiný, trestají se i zákroky přes balon, to dřív nebylo. Hráči hrají na hraně bojovnosti, někdy se dá mluvit i o hlouposti, ale zatím jsem neviděl, že by byly úmyslné fauly s cílem někoho zranit. Kluci bojují o každý balon, někdy to přináší karty a teď to byl veliký extrém.

Ještě pojďme na opačný konec tabulky, poslední zůstávají České Budějovice, které mají po devíti zápasech jediný bod a dva vstřelené góly. Vidíte, Pavle, naději na záchranu Dynama v první lize, co se musí asi okamžitě změnit?

Ve fotbale a ve sportu to okamžitě nejde, takže je to otázka další reprezentační pauzy a možná i té zimní, která bude delší. Určitě by bylo potřeba posílit. Není to jednoduchá pozice a vůbec to Budějovicím nezávidím.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 30. 9. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 9 8 1 0 20:1 19 25 2. Sparta 9 7 1 1 20:9 11 22 3. Plzeň 9 5 3 1 16:7 9 18 4. Ostrava 9 5 2 2 12:8 4 17 5. Olomouc 9 5 2 2 16:13 3 17 6. Jablonec 9 4 2 3 9:5 4 14 7. Slovácko 9 3 4 2 6:9 -3 13 8. Liberec 9 3 3 3 15:11 4 12 9. Hr. Králové 9 4 0 5 8:9 -1 12 10. Mladá Boleslav 9 3 2 4 15:13 2 11 11. Karviná 9 3 2 4 8:13 -5 11 12. Bohemians 1905 9 2 3 4 8:13 -5 9 13. Pardubice 9 2 1 6 8:14 -6 7 14. Dukla Praha 9 2 1 6 7:14 -7 7 15. Teplice 9 2 0 7 10:18 -8 6 16. Č. Budějovice 9 0 1 8 2:23 -21 1