Aférou žije celá společnost, komentuje polibek šéfa španělského fotbalu Rubialese Ferenčíková

Předseda španělského fotbalového svazu Luis Rubiales byl obviněn ze sexuálního násilí poté, co při dekorování mistryň světa po finálové výhře nad Anglií v Sydney každou hráčku objal a líbal je na tváře. Jenni Hermosovou ale políbil přímo na ústa a záběry z ceremoniálu pak vyvolaly vlnu kritiky. Spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Kateřina Ferenčíková kauzu okomentovala slovy, že je politováníhodné, že aféra zastínila historický úspěch. Rozhovor Madrid 14:06 29. srpna 2023

Proč je kvůli polibku takový skandál, že se tím zabývá španělská vláda?

Hlavním důvodem je to, že k polibku Jennifer Hermosová nedala souhlas, přestože Rubiales tvrdí opak. Dalším problematickým bodem je i vulgární gesto, navíc typické pro muže, které Rubiales na oslavu vítězství udělal ještě v čestné loži, kde byla přítomna královna Leticie a její dcera. To vše rozpoutalo vlnu kritiky.

Rubiales se sice omluvil, ale byla to taková omluva neomluva, ze které bylo jasné, že vůbec nechápe, že udělal něco špatného a že se omlouvá jen proto, že sílil tlak veřejnosti, politiků i představitelů sportu. V pátek na mimořádném zasedání fotbalového svazu, kde všichni čekali, že ze své funkce odstoupí, tak neučinil a dokonce se označil za oběť a Hermosovou označil za lhářku.

K obratu v postoji španělského fotbalové svazu došlo až poté, co Rubialese na 90 dní odvolala z funkce FIFA. Případem se začal zabývat soud vyšší instance a Hermosová má 15 dní na to, aby podala formální stížnost jako oběť možného sexuálního obtěžování.

Španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová to na sociálních sítích označila za formu sexuálního násilí. Zastínil incident fakt, že Španělky poprvé vyhrály světový šampionát? Jak se k aféře staví španělská veřejnost?

Aférou žije celá společnost, která až na malé výjimky vyjádřila podporu Hermosové. Jak fotbalisté, tak trenéři klubů, někteří tedy podle názorů médií pozdě. Na sociálních sítích se objevily hashtagy - Všichni jsme Jenni a nebo Je konec - tedy je konec sexuálním agresím, sexuálnímu obtěžování a omezování hráček v typicky mužském sportu.

Teprve soud rozhodne, jestli se jednalo o sexuální agresi, nebo ne, ale už teď můžeme říci, že zdánlivě pouhý polibek, jak to ze začátku někteří označovali, ukázal, že se jedná jen o špičku ledovce a že za tím jsou velmi vážné problémy systematického sexismu ve španělském fotbale.

To, že se předseda španělského fotbalu Rubiales omluvil, nestačí? Jeho protestující matka zahájila hladovku a má zastání dalších žen, které ji přišly podpořit.

Vypadá to, že v současnosti pouze Rubialesova rodina hovoří o nelidském zacházení a honu na čarodějnice, jsou jediní, kdo se zastává svého rodinného příslušníka. Španělská vláda vyjádřila svůj jasný postoj už od začátku, protože feminismus i boj proti sexuálnímu násilí jsou pro vládu velkým tématem. Tato aféra spojuje obě dvě témata.

Podle vicepremiérky celá aféra ukazuje na to, do jaké míry je ve španělském fotbalovém svazu přítomný strukturální sexismus. Nový předseda fotbalového svazu, který se ujal prozatímní funkce poté, co byl Rubiales odvolán, vyjádřil naději, že začíná nová etapa, ve které bude převládat dialog a smířlivé postoje. Celá aféra ještě neskončila a je politováníhodné, že místo oslavy vítězství se jí věnuje taková pozornost.

Předseda španělského fotbalového svazu Luis Rubiales byl dočasně suspendován | Zdroj: Profimedia