Předával medaile a líbal na ústa. Předsedu španělského fotbalu nařkli ze sexuálního obtěžování

Velké pozdvižení vyvolal předseda španělské fotbalové federace Luis Rubiales líbáním hráček při slavnostním ceremoniálu po finále mistrovství světa. Ostrou kritiku sklidil především za chování k Jennifer Hermosové, kterou políbil přímo na ústa. Španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová to na sociálních sítích označila za formu sexuálního násilí. Madrid 16:27 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ppředseda španělské fotbalové federace Luis Rubiales líbáním hráček při slavnostním ceremoniálu po finále mistrovství světa | Zdroj: Reuters

„Člověk by neměl předpokládat, že políbit někoho bez souhlasu je něco, co se prostě dělá,“ napsala Monterová na sociální síti X, dříve twitter. „Je to forma sexuálního násilí, kterou my ženy trpíme každý den, která byla dosud neviditelná, a kterou ale nesmíme přijmout za normu,“ dodala pětatřicetiletá politička. „Důležitý je souhlas. Jen ano je ano,“ zdůraznila.

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

Znechucení neskrývala ani ministryně pro sociální práva Ione Belarraová. „Všichni jsme si pomysleli: Když tohle udělá před očima celého světa, co asi potom dělá v soukromí? Sexuální násilí na ženách musí skončit,“ napsala na platformě X.

Pětačtyřicetiletý Rubiales při slavnostním předávání medailí španělským fotbalistkám, které v nedělním finále MS v Sydney porazily Anglii 1:0, každou hráčku těsně objal a všechny líbal na tváře. Hermosovou ale navíc políbil přímo na ústa.

Vzájemné gesto

Na videu z šaten novopečených šampionek, které zveřejnil list El Mundo a další média na sociálních sítích, je slyšet, jak Hermosová říká spoluhráčkám, že se jí to nelíbilo.

V pozdějším vyjádření fotbalového svazu pro španělskou tiskovou agenturu EFE incident zlehčila.

„Bylo to vzájemné gesto, které bylo naprosto spontánní, vyvolané obrovskou radostí z toho, že jsme vyhráli mistrovství světa,“ citoval svaz Hermosovou. Další otázku na toto téma v rozhlasové stanici COPE Radio už nejlepší střelkyně španělské reprezentace odmítla rozebírat.

„Přála bych si, aby vytvořili kontroverzní téma zahrnující někoho jiného. Jsem mistryně světa a to je to, na čem záleží,“ uvedla.

#Espagne : le baiser qui tue

Suite à la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde féminine contre l'#Angleterre, Luis Rubiales le patron de la Fédération espagnole a embrassé la joueuse Jennifer #Hermosa sur la bouche

Et depuis un vent de scandale s’est emparé du pays pic.twitter.com/YqGEtxjtxU — LA BUZZANCE (@LaBuzzance) August 21, 2023