Co v zápase ukazoval turecký obránce Demiral? UEFA řeší, jestli šlo o odkaz na ultrapravicovou skupinu

Leckdo by si mohl myslet, že šlo o klasický rockerský pozdrav se vztyčeným ukazováčkem a malíčkem. Ale jak upozorňují třeba BBC nebo Sky Sports, turecký obránce údajně oslavil svou druhou trefu gestem spojeným s krajně pravicovou extremistickou skupinou Šedí vlci.

Ta je zase propojená s vládní tureckou Stranou národního hnutí. Hnutí Šedí vlci i dané gesto jsou přitom v některých zemích zakázané, protože jsou považované za fašistické.

Pokud to UEFA vyhodnotí jako nevhodné chování, Demiralovi hrozí zápasový trest a tedy absence v sobotním čtvrtfinále proti Nizozemsku.

UEFA has launched an investigation into Turkey defender's Merih Demiral's "alleged inappropriate behaviour" after he celebrated a goal at Euro 2024 by displaying a hand sign associated with an ultra-nationalist group. pic.twitter.com/KiH0L2cOiH