Máme nejvíce bodů v historii Chrudimi, těší výsledky trenéra Tichaie. Baráž neřeší, chce prostě vyhrávat

Fotbalová Chrudim prožívá nejúspěšnější období v historii. Ve 2. lize během 14 kol jen dvakrát nebodovala a desetkrát vyhrála. Vstřelila nejvíc gólů ze všech týmů a pomalu si může dělat ambice na postup minimálně do baráže. Do posledních dvou podzimních zápasů se totiž plány trenéra Jindřicha Tichaie rozhodně nemění. Chrudim 13:19 30. října 2024

Během 14 kol jeho tým posbíral parádních 32 bodů a třeba loni při dosavadní nejlepší sezoně klubu ve 2. lize jich bylo jen o deset víc za celý ročník.

„To se prostě nemění, my chceme každý zápas vyhrát, ale nemáme nějaký dlouhodobý cíl. Na začátku sezony jsme si řekli, že chceme vyhrávat každý zápas a děláme pro to maximum. Máme nejvíc bodů v historii Chrudimi, takže spokojenost,“ říká Radiožurnálu Sport trenér MFK Chrudim Jindřich Tichai.

Už teď činí náskok na čtvrtou Viktorii Žižkov deset bodů, což by Východočechům už klidně mohlo stačit na poklidné jaro a postup do baráže. Takový cíl by byl podle trenéra Tichaie nad plán.

„Vůbec to neřešíme. Chceme vyhrávat a jestli to přijde, tak to přijde. Chceme rozvíjet mladé hráče, mít kvalitu, pracovat s odchovanci. Jestli z toho bude baráž, budeme šťastní, ale žádný cíl nepadl. Máme nastavené, že se chceme zlepšovat každým tréninkem a zápasem a pořád,“ popisuje filozofii a nastavení v klubu Tichai.

Chrudim hraje 2. ligu teprve od roku 2018, ale etablovala se jako celek, který dokáže rozvíjet mladé fotbalisty, posouvat je výše a něco na vlastních odchovancích vydělat. Podobný scénář lze očekávat v zimním přestupovém období.

Zájem je dobrou vizitkou

Východočeši dali nejvíce gólů ze všech týmů, hrají pohledný kombinační fotbal a jejich hráči by mohli být zajímavým artiklem pro ligové týmy.

Třeba jednadvacetiletý David Látal je s devíti brankami druhým nejlepším střelcem soutěže a z Chrudimi se dostal až do reprezentační jednadvacítky. Dá se očekávat, že hlavně on by měl být hlavním lákadlem pro ligové týmy.

„My s tím počítáme, jsme Chrudim a taková je realita. Jestli někdo přijde a položí na stůl peníze za nějakého hráče, tak to pomůže klubu. Nemáme za sebou žádné šejky, je to realita. Jsme Chrudim a když někdo vezme našeho hráče do ligy, tak je to pro nás, trenéry, trenéry mládeže, tak je jen pochvala a vizitka naší práce. Takový je fotbal a jsou bohaté kluby, které to udělají,“ potvrzuje trenér fotbalové Chrudimi Jindřich Tichai, že výchova hráčů a posouvání do ligových týmů s určitým profitem je hlavní filozofií klubu.

Kromě odchovance Davida Látala má východočeský celek v kádru třeba reprezentanta do 20 let obránce Daniela Kutíka.

V následujícím kole čeká Chrudim výjezd na půdu vedoucího Zlína a do konce podzimu ještě domácí duel s Vlašimí. Pokud přijdou dvě výhry a zaváhání Zlína, mohou Východočeši přezimovat na prvním místě tabulky.