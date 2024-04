Minutové utkání. Fenerbahce na protest proti vedení tureckého fotbalu nasadilo do Superpoháru juniory

Pouze minutu trvalo nedělní utkání tureckého fotbalového Superpoháru. Fenerbahce Istanbul do zápasu proti městskému rivalovi Galatasarayi nasadilo tým do devatenácti let a jakmile inkasovalo od argentinského útočníka Maura Icardiho, mladí hráči trávník opustili. Šlo o protest klubu proti údajně nespravedlivému zacházení od vedení tureckého fotbalu.

