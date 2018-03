7. 3. 2013 |Jan Kaliba, Jakub Marek |Fotbal

Istanbulem to začalo a Istanbulem to nekončí, ale jenom pokračuje, věří plzeňští fotbalisté. Za poslední rok a půl si v Evropě udělali jméno a vydobyli si respekt, takže jdou do dnešního prvního osmifinále Evropské ligy jako rovnocenný soupeř Fenerbahce Istanbul. Se situací v létě 2010, kdy tenhle tým nakoukl v duelu s jiným istanbulským klubem Besiktasem do evropských pohárů poprvé, se to nedá srovnávat.