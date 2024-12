Nebylo to hezké vítězství, ale potřebovali jsme ho, říká trenér Sparty Friis po druhé ligové výhře v řadě

„Velmi důležité tři body. Nebylo to hezké vítězství. To si přiznejme. Ale potřebovali jsme vyhrát, což je v tento moment nejdůležitější,“ přiznal trenér Sparty Lars Friis po ubojované výhře 1:0 nad Bohemians. Tři body obhájcům titulu zařídil až čtvrt hodiny před koncem střídající Solbakken.

„Odehráli jsme třicátý zápas v sezoně. A když nesbíráte vítězství, na psychiku to má dvojnásobný dopad. Takže vyhrát podruhé za sebou samozřejmě pomůže. Garantuji vám, že až se zítra probudím a uvědomím si, že jsme vyhráli, budu se cítit daleko líp. Stejně to mají i všichni hráči a vím, že i všichni sparťané,“ těšilo Friise.

Bohemians se nedaří

Sparta se začíná výsledkově zvedat a v tabulce Chance ligy si upevnila třetí místo. Bohemians naopak prožili týden hrůzy. Minulý víkend v samotném závěru ztratili proti Slovácku dvougólový náskok a brali jen bod. Následoval ve středu herní i výsledkový debakl 0:3 s Hradcem Králové. A bodově vyšli Bohemians naprázdno i na Letné.

„Od začátku jsme byli Spartě více než vyrovnaným soupeřem. Myslím, že to bylo o tom, abychom vstřelili první branku. Troufám si říct, že kdyby se to povedlo, odvezli jsme si body. V takovém zápase bolí, když neproměníte vytvořené šance. Kvůli tomu nemáme nic, jenom dobrý pocit z dobře odvedené práce. Ale není to krasobruslení. V něm bychom třeba dostali vysokou známku, takhle nemáme nic,“ mrzelo Veselého.

Příští víkend Bohemians zakončí ligový podzim proti Karviné, Spartu čeká Jablonec. Ale ještě před tím se ve středu představí v Lize mistrů na hřišti Feyenoordu Rotterdam.