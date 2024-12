Velká šichta, zhodnotil trenér Slavie Trpišovský výhru v Ostravě. Provod chválil hráče Baníku za hezký fotbal

Fotbalisté Slavie vedou ligu po sedmnácti odehraných zápasech o deset bodů před druhou Plzní. Zatímco Pražané uspěli v Ostravě, Plzeň jen remizovala s Teplicemi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali fotbalisté Slavie Praha po výhře na půdě Baníku Ostrava

„Šichta, velká šichta. Máme tři body hlavně díky prvnímu poločasu, kdy se nám skálopevnou obranou dařilo držet domácí hráče na uzdě. Dobrým ustupováním jsme nepustili hru moc na naši polovinu a chyběl rozdílový gól z brejkových situací, takže bylo jasné, že to bude spět k tradičnímu závěru, kdy už je to kdo z koho,“ říkal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kromě nadějné střely Tomáše Riga měl Baník nějaké náznaky vstřelit gól jen ve zmíněném závěru, kdy se po nastřelené ruce Jana Bořila dožadoval pokutového kopu.

„Pravidlu o ruce už snad nikdo nerozumí. Myslím, že by Komise rozhodčích měla udělat nějakou osvětu pro všechny a i pro nás pro trenéry. Nevím, jestli je to pravidlo, že když hráč nastřelí ruku vlastnímu hráči, že to ruka není. No, nevím,“ uzavřel domácí kouč Pavel Hapal.

Slavia ofenzivní hráče Baníku obránil a ve 29. minutě Lukáš Provod připravil vítěznou trefu pro Senegalce Malicka Dioufa.

„S tím jsme sem i jeli, že to bude jeden z nejtěžších zápasů. Nikdy se nám tady nehraje dobře, Baník je tu vždy silný v soubojích a je to nepříjemné. Musím je pochválit, protože hrají fakt hezký fotbal. My jsme ale šťastní, že odvážíme tři body,“ doplnil Lukáš Provod.

Slavia díky zaváhání Plzně má v čele už desetibodový náskok. Baník je čtvrtý o bod za Spartou.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 6. 12. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 17 15 2 0 39:5 34 47 2. Plzeň 17 11 4 2 29:12 17 37 3. Sparta 17 9 4 4 32:21 11 31 4. Ostrava 17 9 3 5 28:19 9 30 5. Jablonec 17 8 3 6 28:13 15 27 6. Mladá Boleslav 17 6 7 4 26:19 7 25 7. Slovácko 17 6 6 5 16:22 -6 24 8. Olomouc 17 6 5 6 24:27 -3 23 9. Hradec Králové 17 6 4 7 15:15 0 22 10. Karviná 17 6 4 7 19:27 -8 22 11. Bohemians 1905 17 5 6 6 21:26 -5 21 12. Liberec 17 5 5 7 24:21 3 20 13. Teplice 17 5 3 9 22:28 -6 18 14. Pardubice 17 3 4 10 15:24 -9 13 15. Dukla Praha 17 3 3 11 13:32 -19 12 16. Č. Budějovice 17 0 3 14 5:45 -40 3