Kdyby přišel Chorý, znásobil by tlak. Hranáč? Měl by nastoupit i proti Turecku, míní expert Horváth

Po porážce s Portugalskem čeští fotbalisté remizovali s Gruzií 1:1. Zkomplikovali si tak postup ze skupiny. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth rozebírá výkony Robina Hranáče, zranění Patrika Schicka i Turecko, které bude posledním soupeřem Česka ve skupině. Rozhovor Praha / Hamburk 11:42 23. června 2024

Robin Hranáč si dal v utkání s Portugalskem nešťastný vlastní gól. Proti Gruzii zavinil penaltu | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Češi jednoznačně přestříleli gruzínské fotbalisty, přesto získali jen bod. Zatím největším českým smolařem turnaje je Robin Hranáč, který byl u všech českých inkasovaných gólů.

Měl by na mladého stopera vsadit trenér Ivan Hašek i v důležitém zápase proti Turecku?

Je zarážející, že byl u všech inkasovaných gólů. Byly to ale opravdu smolné situace. Je potřeba říct, že mimo tyto tři situace hraje opravdu výborně. Nedělá chyby, je rychlý, důrazný, přesný v rozehrávce. Trenéři ho vidí každý den na tréninku, vyhodnotí si všechny zápasy, podívají se na video. Oni ví, jak funguje. A já si myslím, že by měl proti Turecku nastoupit.

Česko v zápase s Gruzií dominovalo ve všech statistikách, zápas ale skončil nerozhodně 1:1. Kde se stala chyba? Je to vina spíš obrany nebo útoku?

Je obrovská smůla, že jsme nešli do vedení, nedali jsme ten důležitý gól. Myslím si, že Gruzínci nevěděli, kam dřív skočit, nebyli nebezpeční, neměli ani jedno zakončení. Druhá půle se nám nepovedla, předržovali jsme balón. Myslím, že kdybychom víc centrovali, byl by tlak ještě větší. Sice jsme vyrovnali, ale pak už to nebylo ono. Do takového tlaku měl podle mě přijít Tomáš Chorý, protože svou postavou tlak ještě násobí, hráči si ho musí všímat.

Šance Tomáše Chorého možná přijde, protože v utkání s Gruzií bez patrného kontaktu se soupeřem začal Patrik Schick kulhat, zavolal si lékařský tým a poté musel střídat. To není dobré znamení.

Z pozice diváků nevíme, jestli si třeba už předtím nestěžoval. Pokud by to bylo tak, jak ukázaly záběry, není to dobré znamení. Hrozí například nějaká trhlina ve svalu. Český tým má v Německu lékařské odborníky, kteří s nadsázkou řečeno dokážou zázraky, ale pokud bude sval natržený, obávám se, že pro Patrika mistrovství skončilo.

Má český tým na to, aby porazil Turky?

Máme na Turky. V sobotním zápase je Portugalci odhalili. Je to skvělé mužstvo, určitě nebudou hrát ve stejném složení jako proti Portugalsku. Mají tam nějaké starosti kvůli žlutým kartám, na druhou stranu mají samozřejmě víc nahráno. Ale jsem přesvědčený, že je můžeme porazit.