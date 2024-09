UEFA slíbila českým klubům postiženým povodním finanční pomoc, konkrétní částku ale nepřiblížila

Předseda Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) Aleksander Čeferin slíbil finanční pomoc českému fotbalu po povodních. Slovinský funkcionář před dnešním zasedáním výkonného výboru v Praze novinářům řekl, že UEFA má fondy právě pro takové případy. Konkrétní částka zatím nezazněla. Praha 15:00 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek s předsedou UEFA Aleksanderem Čeferinem před začátkem jednání UEFA v Praze | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

Pomoc ze strany UEFA avizoval předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a člen výkonného výboru UEFA Petr Fousek již koncem minulého týdne. Povodně v České republice zničily i některá fotbalová hřiště, jejichž obnova bude náročná.

„Už jsme dostali od české asociace dopis, takže víme, jaký rozsah povodně měly. Podpoříme český fotbal finančně, protože je to katastrofa. Máme nějaké fondy právě pro takové případy, když naše členské asociace zasáhnou přírodní katastrofy,“ uvedl Čeferin.

S Fouskem v úterý dopoledne v areálu na Pražačce sledovali Grassroots Festival za účasti českých a světových legend. „Tato akce je fantastická. Je skvělé, že děti mohou vidět bývalé superhvězdy a zahrát si s nimi. Myslím, že je sen každého dítěte potkat své idoly,“ uvedl slovinský funkcionář. Exhibice se zúčastnili Luís Figo, Éric Abidal, Karel Poborský, Jan Koller, Vladimír Šmicer či Patrik Berger.

Výkonný výbor UEFA se do Prahy vrátil po čtrnácti letech. „Jak se nám spolupracuje s českou asociací? Nejlepší důkaz je právě fakt, že jsme tady. Nepřijeli bychom sem, kdyby vztahy nebyly výborné. Spolupráce je perfektní. Nejde jen o profesionální spolupráci s asociací, ale i přátelské osobní vztahy s předsedou Petrem Fouskem,“ řekl Čeferin.

Šéf českého fotbalu ho informoval také o plánované výstavbě nového stadionu na Strahově. „Jednáme se Spartou a vyvíjí se to pozitivně. Pan Čeferin vítá každou aktivitu, jejímž výsledkem by měla být výstavba stadionu, na němž by se v budoucnu mohlo hrát finále některé z prestižních soutěží,“ uvedl Fousek.

Pohled na zatopený fotbalový stadion SFC Opava | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK