UEFA je vstřícná, když je nějaká tragédie, říká předseda fotbalové asociace Fousek o pomoci klubům

Na obnově sportovišť, která zničily povodně, se budou podílet i Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s Evropskou fotbalovou unií UEFA.

„Nejviditelnější škody utrpěl stadion v Opavě, ale i spousta hřišt v nižších soutěžích byla zaplavená,“ připomněl šéf českého fotbalu Petr Fousek, že povodně zničily i hřiště, která nejsou tolik na očích veřejnosti, jako opavský druholigový stadion.

Voda zaplavila trávníky a mnohdy se dostala i do šaten a dalšího zázemí řady amatérských klubů, především v Moravskoslezském, Zlínském, Libereckém a Pardubickém kraji.

„My, jako asociace mapujeme škody, generální sekretář sbírá podklady a jednáme s UEFA o finančním přispění. Budeme zřizovat i transparentní účet pro členy FAČR, kteří budou chtít přispět na podporu klubů,“ říká nejvyšší muž českého fotbalu.

Česko není jediné

Kolik peněz by měla UEFA na zničená sportoviště poslat, Fousek zatím neupřesnil.

„Jsou tu i další země, které jsou povodněmi postižené, jako Polsko, Rakousko. Musím říct, že UEFA je vstřícná a když je nějaká tragédie, jako zemětřesení v Turecku, tak ve spolupráci se všemi svazy přispěla,“ připomněl Fousek.

Vybrané peníze z transparentního účtu a od Evropské fotbalové unie pak Fotbalová asociace pošle vybraným klubům, vysvětluje její předseda Fousek.

„Víme, že Česko jako stát dostane podporu od Evropské unie, to půjde přes kraje a přes města a my to pak spojíme s naší aktivitou FAČR, ať už to bude transparentní účet a rozhodneme, do jaké míry a koho podpoříme,“ dodal za FAČR Petr Fousek.

Zničený stadion v Opavě, na kterém se kvůli rozsáhlým škodám do zimy nejspíš nebude hrát druhá nejvyšší domácí fotbalová soutěž, podpoří taky Ligová fotbalová asociace. Slezanům pošle jeden a půl milionu korun.