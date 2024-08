Rychlost neztratil a důrazný je pořád, chválí expert Horváth Krmenčíka. Sparta má vrchol v úterý

Fotbalisté Sparty v této ligové sezoně poprvé ztratili body. V obměněné sestavě doma remizovali se Slováckem 2:2 a největší konkurenti, kteří o víkendu odpočívali, se na ně můžou dotáhnout. Zápasy neúplného šestého kola nejvyšší soutěže zhodnotil ve vysílání Radiožurnálu Sport fotbalový expert Pavel Horváth. Praha 11:33 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Krmenčík | Foto: Martin Sekanina | Zdroj: ČTK, Profimedia

Sparťané si na rozdíl od zbylých českých zástupců v závěrečných předkolech evropských pohárů neodložili víkendový zápas v lize a body ztratili. Nevymstilo se jim to nakonec?

Nemyslím, že by se jim to vymstilo. Zápas mají za sebou a tak, jak je to obvyklé. Vyměnili myslím osm členů základní sestavy, což je obrovský zásah. Slovácko podalo velmi dobrý výkon a měli i šťastný den. Nastoupil Michal Krmenčík, ten měl gól a asistenci a to je velké téma ve fotbalových kruzích. Pro Spartu přichází vrchol v úterý, a když postoupí do Ligy mistrů, tak bude tenhle zápas zapomenutý.

Ano, gól a asistenci si na Letné připsal někdejší reprezentant Michael Krmenčík, který nedávno posílil Slovácko po konci angažmá na Kypru. Vy ho dobře znáte z dob společného působení v Plzni, má na to se vrátit do své bývalé formy, kdy patřil k nejlepším českým útočníkům?

Ještě není tak starý, je mu 31 let, to je ideální věk. Co jsem ho viděl, tak rychlost neztratil, drzý a důrazný je pořád. Pokud bude zdravý, určitě bude ve formě a určitě to bude velká posila pro Slovácko.

Ve šlágru nedělního ligového programu ostravský Baník porazil 2:0 Liberec. Obměněný Slovan s novým ambiciózním majitelem má po šesti kolech sedm bodů. Je pro vás Liberec zatím zklamáním?

Neřekl bych zklamání. Dali si velké cíle, brzy je vyhlásili, což není obvyklé a je na ně velká pozornost. To není příjemné vzhledem k výsledkům, ale vydali se na nějakou cestu a záleží jen na vedení klubu, jak se k tomu postaví. Není to zatím velký propadák, ale všichni čekají výsledky, a pokud nebudou, tak bude tlak velký.

V důležitém souboji týmů z konce tabulky Dukla porazila 3:0 České Budějovice, které i dál v této sezoně zůstávají bez bodu. Vy jste byl přímo na stadionu, překvapila vás tak jasná výhra nováčka?

Výsledkově asi ne, čekal jsem, že Dukla vyhraje, ale průběh tak jasný nebyl. V první půli měli Budějovice velmi dobré střelecké pozice, ale bohužel pro ně mají po sedmi kolech na kontě jen jeden vstřelený gól, což je zoufalá bilance. Pokud nezačnou dávat góly, bude to velký problém. Občas to tak je, musí se jít trochu štěstíčku naproti.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 26. 8. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Sparta 6 5 1 0 14:6 8 16 2. Plzeň 5 4 1 0 12:1 11 13 3. Slavia 5 4 1 0 9:1 8 13 4. Jablonec 6 3 1 2 7:4 3 10 5. Olomouc 5 3 1 1 8:6 2 10 6. Ostrava 5 3 0 2 5:3 2 9 7. Hr. Králové 6 3 0 3 5:5 0 9 8. Slovácko 6 2 3 1 4:5 -1 9 9. Liberec 6 2 1 3 8:7 1 7 10. Bohemians 1905 6 2 1 3 6:7 -1 7 11. Mladá Boleslav 5 2 0 3 10:7 3 6 12. Pardubice 6 2 0 4 6:9 -3 6 13. Dukla Praha 6 2 0 4 5:8 -3 6 14. Karviná 5 2 0 3 6:11 -5 6 15. Teplice 6 1 0 5 6:13 -7 3 16. Č. Budějovice 6 0 0 6 1:19 -18 0