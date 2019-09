Čeští fotbaloví reprezentani v zahraničních klubech nenastupují, prosazují se hlavně brankáři

Fotbalovou reprezentaci čeká další zápas až za dva týdny, ale už teď je zřejmé, že může mít hodně starostí nejenom se silnými Angličany. Hned několik českých opor v zahraničních klubech totiž v současnosti vůbec nehraje nebo nastupuje do utkání jen z lavičky náradníků. Praha 18:27 24. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Výjimkou jsou jen gólmani. Tomáš Koubek a Jiří Pavlenka chytají v německé bundeslize, Tomáš Vaclík ve španělské La Lize. Obránce, záložníky nebo útočníky ale vídají fanoušci v předních zahraničních soutěžích poslední dobou jen vzácně.

A tak si v těchto dnech jen málokdo může říct to, co v Eindhovenu dvacetiletý mládežnický reprezentant Michal Sadílek. „Druhý poločas už mě trochu tahaly nohy. Jsem ale rád, že mi trenér teď důvěřuje a dal mi šanci,“ těšilo po derby Eindhovenu proti Ajaxu dvacetiletého českého univerzála.

Pokud totiž některou ze zahraničních opor národního týmu dospělých v posledních týdnech bolely nohy, tak bohužel spíš kvůli zranění.

„Vždycky je samozřejmě lepší, když hráči pravidelně hrají. I proto mám radost, že třeba David Pavelka už po zranění nastoupil,“ napsal Radiožurnálu v SMS zprávě trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Reprezentačního kouče může těšit současná forma hráčů z domácí ligy, na které může i dál spoléhat, ale aktuální malá vytíženost obvyklých opor v cizích soutěžích je pro trenéra varující.

Vždyť ze sedmi fotbalistů, kteří nastoupili za reprezentaci před dvěma týdny v zahajovací jedenáctce v zatím posledním kvalifikačním utkání v Černé Hoře, se do základní sestavy některého ze zahraničních klubů vešel v minulém víkendovém kole jenom gólman Vaclík. Ostatní v lepším případě naskočili do utkání z lavičky náhradníků, další na ní seděli nebo byli na tribuně. Včetně klíčového útočníka Patrika Schicka, který po nedávném přesunu z AS Řím do Lipska ještě v novém působišti nehrál.

„Co se týče Patrika Schicka, tak v našich minulých zápasech ukázal, jak je pro nás důležitý. Věřím, že po drobných zdravotních problémech se začne prosazovat i v Lipsku. Reprezentace by z toho těžila,“ dodal Šilhavý.

Reprezentační kouč momentálně dává dohromady nominaci na zápas evropské kvalifikace proti Anglii a na následující přípravný duel proti Severnímu Irsku. Ten první se hraje 11. října ve vršovickém Edenu, ten další o tři dny později také v Praze, ale na Letné.