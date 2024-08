Obrovsky rychlé, shodují se trenér Slavie Trpišovský i obránce Zima nad ofenzivní sílou Lille

Fotbalisté Slavie si zkomplikovali boj o postup do Ligy mistrů. Ve Francii podlehli domácímu Lille 0:2 po gólech Jonathana Davida a Edona Zhegrovy. Pražané i přes porážku dál pomýšlí na účast v hlavní fázi. Příští středu v domácí odvetě se ale budou muset lépe vypořádat se svižnou kombinací ofenzivních hráčů soupeře kolem své šestnáctky – ta jim totiž ve Valenciennes dělala největší problémy. Valenciennes (Francie) 9:33 21. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fotbalistům Slavie se vzdálil vysněný postup do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním utkání závěrečného předkola ve Vallencienes jim dělaly problémy rychlé kombinace a nadstandardní individuální výkony jednotlivců z Lille, které potvrdilo roli favorita a zvítězilo 2:0.

„Ten rozdíl byl velký hlavně v práci s míčem, v kontrole, v rychlosti kombinace,“ popsal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

A jak se s rychlostí a technickou vybaveností útočníků Lille - Davida, Santose nebo Zhegrovy vypořádal přímo na trávníku reprezentační obránce David Zima?

„Je to obrovsky rychlé. Ve francouzské lize se hraje takový fotbal, víc ofenzivní. Je to dost náročné přejít na to z české ligy, kde většina týmů hraje v bloku. Tady je to takový hurá fotbal, bránění a někdy otevřená okénka dopředu. Zhegrova je top hráč, obrovská kvalita v dribblingu. Nicméně na téhle úrovni jsou takoví hráči všichni. Jak byli pořád na balonu, tak nebyli ti útoční hráči vůbec unavení a měli síly na útočení,“ vyprávěl Zima.

Neméně uznale okomentoval výkon francouzského soupeře i gólman pražské Slavie. „Nechci to zase vyzdvihovat, je to Liga mistrů a bylo jasné, že kvalitu mít budou. Úplně nadšený z toho nejsem, že to tam dvakrát vymetli, ale to se stává. Doma je do toho pustit nesmíme,“ dodává brankář Antonín Kinský.

Slávisté za týden přivítají Lille v Edenu. A k postupu do hlavní fáze Ligy mistrů musí francouzského soupeře porazit o tři góly.