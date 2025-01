Fotbalová liga může přijít o rekordmana v počtu startů. Slovácko už nepočítá s Petrželou, zní z klubu

Nejvyšší česká fotbalová soutěž by mohla přijít o hráče, který v ní historicky odehrál nejvíc zápasů. Prvoligové Slovácko totiž na začátku zimní přípravy potvrdilo, že dál nepočítá s veteránem Milanem Petrželou, který už na podzim nastupoval jen sporadicky. Jeho další kroky nejspíš povedou do druhé ligy. Uherské Hradiště 12:19 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Petržela | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Že ve fotbalovém Slovácku nebude v jarní části sezony pokračovat zkušený záložník Petržela, bylo delší čas veřejné tajemství, které klub potvrdil na startu zimní přípravy. Na odchodu z Uherského Hradiště ale jsou i další hráči.

„Milan dostal povolení hledat si nový klub. Jestli chce hrát a chce být na hřišti, tak by měl být někde, kde mu bude umožněno hrát a prostor může dostat. Dostal povolení hledat si nový klub,“ odpověděl na startu zimní přípravy trenér fotbalistů Slovácka Ondřej Smetana na otázku, proč na hřišti není zkušený Milan Petržela.

Že ligový rekordman v počtu odehraných zápasů v Uherském Hradišti bylo zřejmé už delší čas a tak se rozjely spekulace, kam může zamířit. Jde hlavně o druholigové kluby a jedním z nich je i nedaleký Zlín. Jeho manažer Zdeněk Grygera s Petrželou mluvil, teď ale nejednají.

„Máme nějak věkově složený tým a není úplně nejmladší. Milan je další, který je z těch starších, a víme, jak se obměny kádrů dělají. My víme, že kvalitu má, fotbalista to je, ale dnes to není o tom, jestli to dopadne, nebo ne,“ vysvětlil Grygera.

Slovácko se ale kromě Petržely rozloučilo také s útočníkem Riginem Ciciliou. U něj podle trenéra Smetany rozhodla nedostatečná pracovitost.

„Byl to jasný signál v týmu, že v týmu chceme hráče, kteří chtějí pracovat, dýchat pro tým a nechat tam všechno, a to i mimo hřiště. Tak to prostě je a nemá cenu to víc rozebírat,“ říká kouč.

V Uherském Hradišti nebude pokračovat defenzivní univerzál Filip Souček, který v klubu na podzim hostoval z pražské Sparty. Svolení hledat si nové angažmá dalo Slovácko také Brazilci Dyjanu Carlosi de Azevedovi.

A trenér potvrdil i to, že nejistou pozici v kádru mají taky zkušení stopeři Stanislav Hofmann s Tomášem Břečkou.

„Je to ve hře. Samozřejmě může nastat situace, že mohou odejít oba dva, ale je to ovlivněné příchody do týmu a tím i těmi odchody,“ myslí si Smetana.

Adekvátní náhrada

Zatímco dosud zmíněné odchody plynou z toho, že Slovácko už o hráče nemá zájem, jiná je situace záložníka Michala Kohúta.

Tomu v létě skončí smlouva a na nové se už dohodl s Baníkem Ostrava. Existuje tedy varianta, že do Ostravy odejde už nyní a do Uherského Hradiště díky tomu zamíří nějaká náhrada.

„Jestli je situace taková, že je domluvený s Baníkem, tak by bylo nejlepší, kdyby se posunul i on a my jsme přivedli adekvátní náhradu a mohli by být spokojení všichni,“ vysvětluje Ondřej Smetana, podle kterého Slovácko samozřejmě neřeší jen odchody, ale hledá také nové hráče. Prvním se stal chorvatský záložník Robert Miškovič, další fotbalisty klub shání především na levý kraj hřiště.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 7. 1. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 19 16 2 1 41:7 34 50 2. Plzeň 19 13 4 2 38:15 23 43 3. Sparta 19 11 4 4 35:22 13 37 4. Ostrava 19 11 3 5 32:20 12 36 5. Jablonec 19 9 3 7 31:16 15 30 6. Mladá Boleslav 19 7 7 5 31:22 9 28 7. Olomouc 19 7 5 7 28:30 -2 26 8. Hradec Králové 19 7 4 8 17:17 0 25 9. Slovácko 19 6 7 6 18:26 -8 25 10. Liberec 19 6 6 7 28:22 6 24 11. Karviná 19 6 5 8 23:32 -9 23 12. Bohemians 1905 19 5 7 7 24:30 -6 22 13. Teplice 19 6 3 10 23:31 -8 21 14. Pardubice 19 3 6 10 17:26 -9 15 15. Dukla Praha 19 3 3 13 15:36 -21 12 16. Č. Budějovice 19 0 3 16 7:56 -49 3