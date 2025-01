Kauza Markovič. Slavia chce po odchodu Kinského nového brankáře, Baník by svou jedničku rád udržel

Vrátí se fotbalový brankář Jakub Markovič po roce a půl do pražské Slavie? To je otázka, která teď zajímá nejen fanoušky prvního týmu tabulky, ale také příznivce Baníku Ostrava. Markovič se na podzim se stal jednou z opor úspěšného ostravského týmu. V sobotu zahájil přípravu s Baníkem, ale poslední trénink na Bazalech to podle něj nebyl. Ostrava 22:25 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Markovič | Foto: Ondřej Bičiště | Zdroj: Profimedia

„Teď trénuji s Baníkem a připravuji se na novou část sezonyy. Neřekl bych, že to byl poslední trénink s Baníkem. A k té celé situaci se nechci moc vyjadřovat - teď prostě trénuji tak, abych byl připravený na jaro,“ říkal po tréninkové jednotce odchovanec Přerova a Olomouce.

Ve Slavii byl Jakub Markovič včetně mládežnických kategorií šest let, ale v profesionálním fotbale pak hostoval v Mladé Boleslavi, Vlašimi a Pardubicích. V létě 2023 ho koupil Baník, teď ale podle sportovního ředitele Luďka Mikloška Markovič neví, na čem je.

„Zatím nevíme. Slavia uplatnila takovou klauzuli, kterou měli, že by ho chtěli odkoupit zpátky, ale nevíme, v jakém stádiu to je. Markovič se teď musí vyjádřit, jestli chce jít ke slávě a nebo sejít. Nám říkal, že si je chce vyslechnout, ale že v Baníku je spokojený,“ řekl v sobotním obsáhlém rozhovoru pro Radiožurnál Sport Mikloško, sám bývalý vynikající gólman, který strávil půlku kariéry na britských ostrovech.

Markovič ve Slavii kdysi odchytal všehovšudy jen tři zápasy, teď se ale stal v Baníku jedničkou a má za sebou po odchodu Jiřího Letáčka do španělského Getafe průlomový půlrok.

O to těžší teď musí být řešit nabídku Slavie, zvlášť když už se k návratu po zranění chystá reprezentant Jindřich Staněk.

„Hrál jsem zde poháry, nakoukl jsem do reprezentace, stal jsem se jedničkou. To jsou kroky, na které jsem čekal a proto to můžu shrnout jako úspěšný podzim, a to i týmově. Takže se za tím rád ohlédnu,“ říká Markovič.

Podobně uvažuje i sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško.

„Bude ocházet z klubu kde se chytil, má podporu a musím říct, že není tak zkušený, když to vezmu z poměru odehraných zápasů. S tím by byla škoda odejít, ale je to jeho rozhodnutí a my se s tím budeme muset smířit,“ popisuje Mikloško.

Čerstvý odchod slávistické jedničky Antonína Kinského do Tottenhamu situaci ohledně Markoviče patrně naklání na stranu Pražanů.

„Samozřejmě že to sleduji. Zprávy čtu a já mu to moc přeji, zaslouží si to,“ chválí Kinského Markovič.

„Potřebuji si vyslechnout ještě druhou stranu a uvidím, jak se rozhodneme společně s Baníkem, Slavií a agentem,“ dodal Jakub Markovič k následujícím dnům.

Celkově v ligové soutěži za šest sezon odchytal 56 zápasů a vychytal šestnáct čistých kont, z toho sedm v posledním půlroce.

❄️ První společný trénink je za námi. pic.twitter.com/VEjEcDqJ1m — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) January 4, 2025