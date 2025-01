Majetkový spor v Českých Budějovicích ohrožuje klub. ‚Jsou pohledávky, o kterých jsme nevěděli,’ říká Jirka

České Budějovice byly nejhorším týmem podzimní části fotbalové Chance ligy. Tým získal jen tři body a je s devítibodovou ztrátou na Duklu v tabulce poslední. Fanoušci jsou nespokojení, ještě víc je ale děsí boj o vlastnictví klubu. V roli majitele je Dalibor Jirka, který za akcie nezaplatil, co smluvně slíbil. České Budějovice 12:18 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalibor Jirka | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Fotbalový klub v Českých Budějovicích nemá vyjasněnou pozici majitele. Akcie vlastní Dalibor Jirka, jeho roli ale zpochybnil Vladimír Koubek. Klubu hrozí dokonce ztráta licence.

„Jsou pohledávky, o kterých jsme my nevěděli,“ vysvětluje Dalibor Jirka, proč na účet bývalého majitele Vladimíra Koubka neodešla plná dohodnutá smluvní částka.

„Vypluly na povrch v podstatě v okamžiku, kdy jsme se podívali do účetnictví podrobněji a najednou zjistili, že co bylo deklarováno, tak se nezakládá na pravdě,“ doplňuje Jirka.

Bývalý majitel Vladimír Koubek reagoval výzvou k navrácení akcií. Podle něj, protože neobdržel plnou částku, musí Dalibor Jirka: vrátit akcie a není oprávněn s akciemi dělat cokoliv jiného. Nemůže vykonávat akcionářská práva, nemůže s akciemi nakládat, nemůže je zatěžovat a disponovat s nimi. Stejně tak nemůže disponovat s majetkem klubu.

Majetkem klubu jsou práva hráčů. Konkrétně Samuel Šigut odešel z Dynama do Karviné. Podle Koubka jeho odchod z Dynama není definitivní.

„Já jsem nechal panu Vlkovi do Karviné vzkázat, že není oprávněno stávajícímu vedení Dynama nakládat s hráčským materiálem, což je majetek klubu a že je upozorněn na to, že smlouva může být napadena pro neplatnost,“ říká Koubek.

Dalibor Jirka společně s ředitelem klubu Emilem Kristkem mají jiný pohled. Akcie vlastní Jirka, tak to podle něj zůstane. Návrat akcií Koubkovi neplánuje a ten to vnímá jako velkou komplikaci.

„Pokud se stane to, co říkáte, tak to může pro klub znamenat, že nemůže do budoucna řádně fungovat, protože pan Jirka, ani pak Kristek nejsou oprávněni nakládat s majetkem klubu. Pokud tak budou činit, tak ze smlouvy vyplývá, že jsou odpovědni za škodu, kterou tím způsobí,“ dodává Koubek.

K setkání nedošlo

Dalibor Jirka tvrdí, že se hned v úvodu sporu pokusil o vzájemnou dohodu. „Já měl snahu se s panem doktorem potkat. Bylo mi přislíbeno, z hlediska jeho zdravotní indispozice, že to bude v dohledné době. Já jsem se ho pak dotazoval i písemně a přes třetí osobu mi vzkazoval, že se určitě další týden ozve, abychom si sedli k jednání, ale doposud se tak nestalo,“ popisuje Jirka.

A teď už nejspíš nebude. Věc mají v rukou právníci. Vladimír Koubek popsal, jak by si představoval nejbližší budoucnost klubu, v případě, že se akcie vrátí do jeho rukou.

„V praxi to bude znamenat, že se obnoví mé akcionářství, budu muset odvolat pana Jirku z funkce čela představenstva a ustavím do funkce zástupce nového majitele. Udělám vše proto, aby se klub stabilizoval a zachránil,“ uzavírá Koubek.

V případě, že se Jirka s Koubkem nedohodnou, o budoucnosti fotbalového klubu rozhodne soud a to si s velkou pravděpodobností vyžádá velký časový kousek.

Podle Koubka rok, možná dva. V tom případě by klub měl velký problém s obhájením profesionální licence a hrozil by mu pád až do České fotbalové ligy.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 6. 1. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 19 16 2 1 41:7 34 50 2. Plzeň 19 13 4 2 38:15 23 43 3. Sparta 19 11 4 4 35:22 13 37 4. Ostrava 19 11 3 5 32:20 12 36 5. Jablonec 19 9 3 7 31:16 15 30 6. Mladá Boleslav 19 7 7 5 31:22 9 28 7. Olomouc 19 7 5 7 28:30 -2 26 8. Hradec Králové 19 7 4 8 17:17 0 25 9. Slovácko 19 6 7 6 18:26 -8 25 10. Liberec 19 6 6 7 28:22 6 24 11. Karviná 19 6 5 8 23:32 -9 23 12. Bohemians 1905 19 5 7 7 24:30 -6 22 13. Teplice 19 6 3 10 23:31 -8 21 14. Pardubice 19 3 6 10 17:26 -9 15 15. Dukla Praha 19 3 3 13 15:36 -21 12 16. Č. Budějovice 19 0 3 16 7:56 -49 3