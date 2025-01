Zimní přípravu v Česku absolvují jen dva fotbalové kluby. Ostatní celky míří za teplem do zahraničí

V polovině prosince odehráli poslední ligový duel, už na začátku února je čeká další. Fotbalisté v Česku na odpočinek ani na přípravu moc času nemají. Zimní pauza v Chance lize je velmi krátká. Až na dvě výjimky ale všechny kluby nejvyšší soutěže odletí na zahraniční kempy. Praha 9:21 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Českých Budějovic zvolili pro zimní soustředění Třeboň | Foto: SK Dynamo České Budějovice | Zdroj: SK Dynamo České Budějovice

Turecko, Španělsko, Chorvatsko, Špindlerův Mlýn a Třeboň. To jsou místa, která si kluby fotbalové Chance ligy vybraly pro soustředění před druhou polovinou sezony.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se ligové kluby připravují během zimní přípravy na jarní část soutěže

„Už po skončení soutěže jsme hráčům rozdali individuální plány, takže to hráči dostali k tomu, aby v té první fázi přípravy byli předpřipraveni,“ prohlásil na úvod zimní přípravy trenér Českých Budějovic František Straka.

Nejhorší tým tabulky, který získal na podzim jen 3 body, odjel včera na soustředění do zhruba půlhodiny vzdálené Třeboně.

ZMĚNY V KÁDRU | Dynamo dnes ráno zamířilo na soustředění do Třeboně. S týmem neodcestovali Zdeněk Ondrášek, Richard Križan, Tomáš Zajíc a Jakub Matoušek, kteří byli přeřazeni do rezervy.



Více informací ke kádru, včetně vyjádření sportovního ředitele https://t.co/TQJ3A4Xmo6 pic.twitter.com/HUxlWzKjM8 — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) January 6, 2025

Českou republiku neopustí ani Teplice. Severočeši znovu zamířili do Špindlerova Mlýna.

„Kondiční soustředění je důležité v tom, že jsme ve vysokohorském prostředí, že je tam kyslík, čistý vzduch, který do sebe hráči potřebují dostat. Mám s tím dobré zkušenosti, takže to je jeden z důvodů, proč jsme se pro Špindl rozhodli,“ vysvětluje trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala.

Severočechy pak ještě ve druhé polovině ledna čeká také kratší soustředění v Blšanech. Ostatní týmy Chance ligy už zvolily přípravu v zahraničí.

Trénink v teple

Nejoblíbenější destinací je Turecko, kde se na jarní část soutěže bude chystat přesně polovina klubů – Bohemians, Dukla, Hradec Králové, Jablonec, Karviná, Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava.

Naopak Slovácko jako jediné zamíří do Chorvatska. A zbývajících pět týmů – Liberec, Pardubice, Plzeň, Slavia a Sparta – využije k přípravě Španělsko.

„Jsem strašně rád, že nám vedení umožnilo letět do Španělska, kde máme fantastické podmínky, a hlavně skvělé soupeře,“ pochvaluje si liberecký trenér Radoslav Kováč.

Asi nejoblíbenějším soupeřem českých klubů v této zimní přestávce je Raków Čenstochová. S polským mistrem z roku 2023 změří síly Slavia, Liberec a už ve středu také Olomouc.

„Máme vždycky polské týmy, tak je to dobré, protože je to jiná mentalita. Když tam máme tým, který udělal v Polsku titul, tak to pro nás bude skvělá prověrka,“ přiznává trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka.

Nejkratší čas na přípravu, necelé tři týdny, mají pohárový zástupci. Spartu, Slavii a Plzeň totiž čekají ještě před startem domácí nejvyšší soutěže dvě závěrečná kola hlavní fáze Ligy mistrů, respektive Evropské ligy.

Jarní část Chance ligy začne v sobotu 1. února duelem Karviná – Teplice a nový mistr bude znám nejpozději o předposledním květnovém víkendu.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 7. 1. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 19 16 2 1 41:7 34 50 2. Plzeň 19 13 4 2 38:15 23 43 3. Sparta 19 11 4 4 35:22 13 37 4. Ostrava 19 11 3 5 32:20 12 36 5. Jablonec 19 9 3 7 31:16 15 30 6. Mladá Boleslav 19 7 7 5 31:22 9 28 7. Olomouc 19 7 5 7 28:30 -2 26 8. Hradec Králové 19 7 4 8 17:17 0 25 9. Slovácko 19 6 7 6 18:26 -8 25 10. Liberec 19 6 6 7 28:22 6 24 11. Karviná 19 6 5 8 23:32 -9 23 12. Bohemians 1905 19 5 7 7 24:30 -6 22 13. Teplice 19 6 3 10 23:31 -8 21 14. Pardubice 19 3 6 10 17:26 -9 15 15. Dukla Praha 19 3 3 13 15:36 -21 12 16. Č. Budějovice 19 0 3 16 7:56 -49 3