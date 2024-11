Sto tisíc fanoušků na fotbal v Íránu? ‚V Esteghlalu panovala neuvěřitelná atmosféra,‘ říká Saňák

Fotbalový trenér Jiří Saňák po konci v Pardubicích aktuálně čeká na další angažmá. Ve své kariéře prošel už několika českými kluby. V jeho životopise ale lze najít i Esteghlal, což je nejstarší a druhý nejúspěšnější íránský tým sídlící v Teheránu, ve kterém působil jako asistent v sezoně 2017/2018. Praha 9:02 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Saňák, bývalý trenér Olomouce | Foto: Filip Fojtík | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

„Od samotného začátku to bylo velké překvapení. Přiletěl jsem na soustředění, kde zrovna klub Esteghlal byl. Přijížděl jsem tam s řidičem k malému stadionu, který byl úplně plný. Ptal jsem se, jestli je normální, aby tam bylo tolik lidí na tréninku. On mi ale říkal, že jsou tam kvůli mně,“ popisoval Jiří Saňák v pořadu Desítka Pavla Horvátha na Radiožurnálu Sport.

V Esteghlalu si musel zvykat na spoustu nových věcí, jako třeba velikost klubu. „Člověk si nedokáže představit, že Esteghlal má třicet milionů fanoušků. Zažil jsem šestkrát vyprodaný stotisícový stadion. Když bylo derby nebo když jsme hráli Asijskou ligu mistrů o postup mezi nejlepší čtyři. Když jsme pak postoupili, tak to byl asi největší zážitek. To je úplně jiná energie, když fandí tolik lidí,“ vzpomínal Saňák.

Osobní zóna a žádný alkohol

V pořadu Radiožurnálu Sport vzpomínal i na zcela odlišnou kulturu, než je ta evropská. „Tolik pus jsem od chlapů nikdy nedostal. Osobní zóna je mnohem bližší. Ani si člověk neuvědomí, že jde do bazénu a tam vidí jen samé muže. V posilovně to je také oddělené, dopoledne mají ženy, odpoledne pak muži. Alkohol je zakázaný, ale když jsem odjížděl, tak tam otevírali protialkoholní léčebnu,“ přidává zajímavé postřehy český kouč.

Jiří Saňák strávil v Esteghlalu jen necelou jednu sezonu, i když po vítězství v íránském poháru prodloužil s klubem o rok smlouvu. Jenže hlavní kouč Němec Winfried Schäfer chtěl delší kontrakt a to Saňákovi zkomplikovalo život.

„Oni to nedělají, protože je to vládní klub. On si to přes fanoušky prosadil. Přiletěl jsem na přípravu a vzali mi pas. Bez pasu a exit víza se nemůžeš dostat domů. Pak mě tam vozili jako imigranta po úřadech a řekli mi, že v noci letím. Řekli mi ať si vezmu CIP, což je něco jako u nás VIP. Zaplatil jsem si sto dolarů na letišti, čekám tam, ale celník mi říká, že nemůžu letět domů. Ve tři hodiny a patnáct minut ráno přijel chlap na motorce, měl v ruce secvaklý papír, dal to celníkovi, něco mi napsal do pasu. Odvezli mě na letiště a ve tři hodiny a padesát pět minut jsem odlétal do Vídně, pamatuji si to moc dobře,“ popisoval Saňák.

Od léta 2018 se fotbalový trenér Jiří Saňák do Íránu nevrátil. V Česku následně vystřídal Olomouc, Spartu, Slovácko a naposledy působil v Pardubicích, kde na konci října kvůli neuspokojivým výsledkům skončil.