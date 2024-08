Stoprocentně pyro ze stadionů nedostaneme, ale chci režim bez zbytečných trestů, říká šéf disciplinárky

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má za sebou první kroky k výraznějším postihům pyrotechniky na stadionech. Slavia a Sparta kvůli tomu zaplatí 250, respektive 200 tisíc korun. Podle nového předsedy Jiřího Matznera to ale úplný konec pyrotechniky znamenat nebude. Praha 17:28 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový šéf Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Matzner si uvědomuje, že pyrotechniku z českých stadionů stoprocentně nevyřadí | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Představa, že by se to vymýtilo stoprocentně, není reálná. Nepodařilo se to policistům ani s technickými možnostmi, kdy i pomocí kamerových záznamů vystopují jedince,“ připomíná na setkání s novináři Jiří Matzner, který v létě usedl do čela Disciplinární komise po jedenáctiletém mandátu Richarda Bačka.

„Moje ambice je najít míru, kdy ve spolupráci s pozicí SLO v klubu a fanoušky se podaří najít takový režim, co do rozsahu i způsobu, který nebude muset disciplinární komise nezbytně trestat nebo trestat přísně “ říká Matzner, který zároveň nabízí alternativy po vzoru skandinávských zemí.

Přestože současná tolerance pyrotechniky na českých stadionech je nulová. „V Norsku mají pravidla před zahájením ligy, které říkají, že se udělá bezpečnostní analýza stadionu, jak vypadá a kde jsou k dispozici bezpečné způsoby využití pyra. Osloví se hasiči i fanoušci, aby docházelo k odpalování pyrotechniky lidmi, kteří nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog,“ uvádí nový šéf disciplinárky.

Jestli je nedávná pokuta pro 250 tisíc korun pro Slavii a 200 tisíc Spartu tou maximální, kterou české kluby za pyrotechniku dostanou, nespecifikoval.

„Neexistuje ceník. Disciplinární řád říká, že pokud klub udělá maximum pro to, aby došlo k zabránění vnesení pyrotechniky na stadion, tak netrestáme. Nevěřím tomu, že je to možné. Je to s veškerým respektem k agenturám, které na stadionu pracují, i k pořadatelům. Nemáme pevné pravidlo, že pokud bude na stadionu pět světlic, tak nebude žádná pokuta a když to bude deset světlic, tak už trestáme. Jedná se podle konkrétního místa a času. Máme míru tolerance, kterou potřebujeme mít s ohledem na to, že všechno nezjistíme,“ tvrdí předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Matzner, který není zastáncem zavírání stadionů, ale v extrémních případech variantu nevyloučil.