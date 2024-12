Vítězství bylo sladší s ohledem na vývoj zápasu, těší trenéra Koubka po obratu proti Jablonci

„Na oslavy moc nehraji, ale někdo to tak může nazývat. Zas to ale bylo o to sladší, když se zápas tak vyvíjel a nakonec dopadl se šťastným koncem. Byla to taková divoká oslava,“ říkal na téma vstupu do klubu legend za třístý zápas v lize trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Ten poslal proti Severočechům do zápasu totožnou sestavu, která porazila ve čtvrtek v Evropské lize Dynamo Kyjev. A v prvním poločase to vypadalo, že si náročný program vybral svou daň.

„Nebyli jsme pod tlakem a naopak jsme byli pořád aktivní a nebezpeční. Nenechali jsme domácí tým hrát a asi jsme využili toho, že měli za sebou čtvrteční zápas,“ byl s první půli spokojený jablonecký Luboš Kozel.

Jeho svěřenci vedli do 68. minuty 2:0, pak ale Cedidla stáhl v pokutovém území domácího Dweha a byl vyloučen. Viktoria následně třemi góly otočila výsledek. „Zlomovým momentem byla červená karta a penalta. Domácí snížili a zároveň jsme se dostali pod tlak. Pak Plzeň vyrovnala a kalich hořkosti jsme si vypili až do dna, když jsme inkasovali smolný třetí gól poměrně brzo,“ zmínil Kozel.

Červená karta visela ve vzduchu přitom už po hodině hry, kdy v souboji Cadu versus Alegue plzeňský Brazilec trefil jabloneckého Kamerunce. Rychlý návrat Panoše ale zřejmě přiměl sudího Starého Cadua nevyloučit.

„Kdyby to dopadlo zle, tak už bychom asi neměli moc prostředků, jak to otočit. Byl to krušný moment a byli jsme napjatí, jak to rozhodčí vyhodnotí. Asi bychom se zápasem pak těžko něco dělali,“ přiznal po utkání jubilant Miroslav Koubek úlevu, že po hodině hry VAR nepotopil plzeňské bodové naděje.

Viktoria tak ztrácí na vedoucí pražskou Slavii na druhé příčce stále osm bodů.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 2. 12. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 16 14 2 0 38:5 33 44 2. Plzeň 16 11 3 2 28:11 17 36 3. Ostrava 16 9 3 4 28:18 10 30 4. Sparta 16 8 4 4 28:20 8 28 5. Jablonec 16 7 3 6 23:13 10 24 6. Mladá Boleslav 16 5 7 4 25:19 6 22 7. Olomouc 16 6 4 6 22:25 -3 22 8. Karviná 16 6 4 6 18:23 -5 22 9. Bohemians 1905 16 5 6 5 21:23 -2 21 10. Slovácko 16 5 6 5 14:21 -7 21 11. Liberec 16 5 5 6 24:20 4 20 12. Hradec Králové 16 5 4 7 12:15 -3 19 13. Teplice 16 5 2 9 21:27 -6 17 14. Pardubice 16 3 3 10 13:22 -9 12 15. Dukla Praha 16 3 3 10 12:30 -18 12 16. Č. Budějovice 16 0 3 13 5:40 -35 3

