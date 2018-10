Stál 40 milionů, góly ale nedává. Spoluhráči ze Slavie ale věří, že Matoušek bude špička

Než přišel do Slavie, dal Matoušek v sedmi zápasech čtyři góly. V novém klubu ovšem na premiérovou trefu pořád čeká. Proti Příbrami měl přitom šancí hned několik.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stál čtyřicet milionů korun, což je na poměry českého fotbalu nadstandardní částka. Jan Matoušek ovšem zatím góly za Slavii nedává. Více si poslechněte v reportáži Petra Šedivého.

„Já bych neřekl zápas blbec. Až dám gól, tak se to třeba rozjede. Musím se chytit. Jsem tady necelý měsíc, snad v dalších zápasech už to přijde. Nejsem ani smutný. Jsem rád, že jsme získali tři body, které jsou hodně důležité. Každé tři body se počítají,“ řekl Matoušek Radiožurnálu.

Slavia i bez Matouškova gólu porazila Příbram 4:1 a udržela se v čele ligové tabulky. A mladý útočník znovu sklízel komplimenty, i když se ve Vršovicích ještě netrefil. Třeba za pozoruhodnou rychlost. Ve dvaceti letech má velký potenciál.

Slavia hlásí dvě posily. Ze Zlína přišel hostovat Traoré, talentovaný Matoušek se připojí už teď Číst článek

Podle spoluhráče Jana Bořila si jen musí zvyknout na nové prostředí. „Maty je zase rychlostní typ, hrozně rychlý, má to rád do tahu. Ještě se s námi sžívá a my taky. Myslím si, že ještě pár zápasů, pár tréninků a bude to špička,“ myslí si Bořil.

Matoušek ve Slavii kvůli rozsáhlé marodce nastupuje jako klasický hrotový útočník, na což v Příbrami nebyl zvyklý.

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského mu to ovšem pravděpodobně zůstane, i když se Milan Škoda a spol. uzdraví. „Myslím si, že jeho budoucnost ve fotbale je na hrotové pozici na ofsajd lajně. Ať už ve dvojici s někým, nebo jako samotná devítka,“ řekl Trpišovský.

Proto taky trenér tráví s Matouškem víc času u videorozborů než ostatními, aby ho na nové pozici upozornil na chyby a nedostatky.