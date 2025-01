Z extraligy do druholigového Tábora. ‚Nebylo to lehké,‘ říká o odchodu Pecha ředitel Motoru Novotný

Práce sportovního manažera profesionálního hokejového klubu nikdy nekončí. Dobře to už teď ví Jiří Novotný, který na této pozici působí v českobudějovickém Motoru. Bývalý hráč a mistr světa poznal, že manažerská role vyžaduje hodně času a musí udělat několik těžkých rozhodnutí. České Budějovice 20:26 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Novotný na tréninku Motoru České Budějovice | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jiří Novotný má tři medaile ze seniorských světových šampionátů, a to včetně té nejcennější z roku 2010. Na ledě vyřešil úspěšně tisíce situací, v kancelářích ale často musí řešit situace ještě těžší. Musel sdělit kamarádovi Lukáši Pechovi, že opustí Motor a z extraligy půjde hrát třetí nejvyšší soutěže za Tábor.

„Práce sportovního manažera není snadná a tohle opravdu nebylo lehké, protože jsme spolu hráli, dobře se známe. I taková rozhodnutí ale musím dělat, i když nejsou populární. Možná oceníme až později to, co jsme udělali pro celý jihočeský hokej,“ doufá Novotný.

Lukáš Pech bude nově bude oblékat barvy Tábora, kterému má pomoci s postupem do vyšší soutěže. Jihočeši jsou po 29 kolech na prvním místě s náskokem třinácti bodů na druhou Příbram.

„Táboru pomůže, i když to nemusí být tak lehké, protože byl dlouhodobě zraněný. Chtěl bych mu poděkovat za fantastickou práci pro Motor, ukázal, že je lídr a skvělý hokejista,“ komentuje Novotný.

Extraligový šampion s Karlovými Vary z roku 2009 se tak s extraligou loučí po 957 zápasech a nasbíraných 762 kanadských bodech. S Motorem získal jednu extraligovou medaili, v roce 2022 se Českým Budějovicím podařilo vybojovat bronz.

„Bylo to stoprocentně nejtěžší rozhodnutí za mé působení ve funkci sportovního manažera, ale učinil jsem ho a věřím, že to lidé ocení později. Je pro nás důležité, aby Tábor postoupil. Pak bychom mohli do první ligy posílat hráče, kteří se nevejdou do sestavy, spolupráce bude lepší. Z toho může jihočeský hokej jenom těžit,“ dodává mistr světa z roku 2010.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 28. 1. 2025) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Sparta Praha 41 22 5 3 11 138:88 79 2. HC DYNAMO PARDUBICE 39 21 4 4 10 118:93 75 3. HC Litvínov 41 23 0 3 15 105:90 72 4. Mountfield HK, a.s. 40 19 4 4 13 111:103 69 5. BK Mladá Boleslav 41 15 8 6 12 106:99 67 6. HC Energie Karlovy Vary 40 14 6 7 13 110:109 61 7. HC ŠKODA PLZEŇ 41 13 8 5 15 93:107 60 8. HC KOMETA BRNO 40 14 6 5 15 107:111 59 9. BANES Motor České Budějovice 40 13 8 3 16 106:115 58 10. Bílí Tygři Liberec 41 12 5 7 17 107:120 53 11. HC Olomouc 40 13 5 3 19 100:111 52 12. HC Oceláři Třinec 40 11 4 10 15 93:102 51 13. Rytíři Kladno 41 13 2 5 21 112:134 48 14. HC VÍTKOVICE RIDERA 41 13 2 2 24 114:138 45