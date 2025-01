Tým ukázal, že patříme do špičky světového hokeje, chválí bronzové medailisty expert Procházka

Potřetí v řadě získali čeští hokejisté medaili na mistrovství světa juniorů. Svěřenci trenéra Patrika Augusty porazili 3:2 po nájezdech Švédsko a z kanadské Ottawy si odvezli bronz. Ten má ve své bohaté sbírce i expert Radiožurnálu Sport a olympijský vítěz Martin Procházka. Praha 9:18 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté do 20 let na mistrovství světa potřetí v řadě slaví zisk medailí | Zdroj: Reuters

Martine, je to zasloužený bronz pro české hokejisty do dvaceti let? Má cenu zlata? Nebo měli čeští junioři na víc?

Myslím, že celým turnajem prošel náš tým skvěle kromě jedné prohry v základní skupině se Švédy. Bylo vidět, že tým je dobře poskládaný, že trenéři zvolili dobrou volbu hráčů. Vynikající brankář Michael Hrabal a další hráči se přidali. Eduard Šalé to vzal v posledním utkání na sebe, plus Jakub Štancl. Mohl bych vyjmenovat spoustu kluků. Tým celkově ukázal, že patříme do špičky světového hokeje.

Samostatné nájezdy proti Švédsku rozhodl až ve 14. sérii kapitán Eduard Šalé, který ale nejdříve tři neproměnil, přesto ho realizační tým v čele s asistentem trenéra Robertem Reichelem poslal na led v nejtěžších chvílích, kdy nejprve sérii vyrovnal a následně rozhodl. Čekal jste, že to v klíčový moment vezme na sebe právě Šalé?

Myslím, že to byla skvělý volba. Patrik Augusta zmiňoval, že to byla volba Roberta Reichela, který mu věřil. V těchto těžkých situacích, kdy už to na sebe někdo musí vzít, tak to jsou hráči rozdíloví a Eduard Šalé ukázal, že on je tím hráčem. To, že to vyšlo na něj, že pojede dvakrát po sobě, to je ta šikovnost a trochu štěstí.

Jak tohle hráč prožívá?

Musí to být pro něj neuvěřitelné. Musí to na sebe vzít a jede a ví, že když to nedá, tak tým prohraje. To je ukázka velkých hráčů a je dobře, že jel.

Potvrzuje to, že když získáte potřetí za sebou medaili na světovém šampionátu, že jde náš hokej dobrou cestou. Dobrá práce trenérů v klubech, tak že i tady jsme schopni vychovávat hráče. Tři roky po sobě získáte medaili, tak to je jednoznačně úspěch a je to skvělá práce díky Svazu českého hokeje, kde skvěle spolupracují, ať je to od trenéra A-týmu Radima Rulíka a od osmnáctky Davida Čermáka.