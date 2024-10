Kladno při výhře ve Vítkovicích přišlo o Jágra. ‚Jde o zranění v dolní části těla,‘ prohlásil trenér Svoboda

Kladenští hokejisté se v tabulce Tipsport extraligy posunuli na čtvrté místo. V předehrávce dvanáctého kola totiž vyhráli ve Vítkovicích 6:5 v prodloužení. Středočeši přitom hned dvakrát prohrávali o tři góly a navíc se jim zranil hrající majitel Jaromír Jágr. Ostrava 11:52 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Ticháček a Eduards Tralmaks z Kladna slaví gól | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

„Začátek byl strašný. Z pěti střel jsme dostali tři góly,“ popisuje kladenský asistent trenéra Petr Svoboda strašidelný začátek zápasu, ve kterém jeho tým prohrával po pěti minutách 0:3. Vítkovice vedly vysoko i na začátku druhé třetiny, stav byl 4:1, poté ale nastal zlom.

„Asi jsme si mysleli, že je zápas hotový. Nehráli jsme zodpovědně a naší nedůsledností jsme dostali Kladno zpět do hry, poté už se to jen vezlo,“ vysvětluje vítkovický útočník Petr Hašek.

„Zápas, který pro nás vypadal slibně, dopadl katastrofálně. Druhou a třetí třetinu byl na ledě jen jeden tým a nás ukolébal výsledek první třetiny,“ popsal vítkovický trenér David Bruk.

Jágrovo zranění

Kladno začalo v prostřední části dotahovat skóre, a to i bez Jaromíra Jágra, který z utkání odstoupil.

„Jde o zranění v dolní části těla, ale nespecifikoval to. Trenérům řekl, že odstoupí a my uvidíme a doufáme, že bude do dalšího zápasu fit,“ prozrazuje kladenský Petr Svoboda, který mohl být s perfektní otočkou skóre naprosto spokojený.

„Druhou třetinu přestali Vítkovice hrát a my se mohli dostat do šancí. Poté vznikl tlak a dostali jsme sebevědomí, že by se s tím výsledkem dalo něco udělat. Poté se štěstí přiklonilo k nám a my jsme rádi, že odsud odjíždíme s vítězstvím,“ dodal Svoboda.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 17. 10. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 11 7 0 1 3 32:25 22 2. HC DYNAMO PARDUBICE 11 6 1 2 2 32:25 22 3. HC Sparta Praha 10 6 1 0 3 30:14 20 4. Rytíři Kladno 12 5 2 1 4 38:36 20 5. BK Mladá Boleslav 10 4 3 0 3 25:22 18 6. HC KOMETA BRNO 11 4 2 1 4 27:27 17 7. HC VÍTKOVICE RIDERA 9 4 1 2 2 34:25 16 8. HC Energie Karlovy Vary 12 4 2 0 6 33:36 16 9. Mountfield HK, a.s. 12 4 1 1 6 31:31 15 10. HC Olomouc 10 5 0 0 5 25:29 15 11. HC Oceláři Třinec 11 3 1 3 4 27:27 14 12. Bílí Tygři Liberec 10 2 1 4 3 23:30 12 13. BANES Motor České Budějovice 10 3 0 0 7 17:27 9 14. HC ŠKODA PLZEŇ 11 1 2 2 6 17:37 9