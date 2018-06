Od Pouzara po Capitals. Stanleyův pohár získalo už 26 Čechů

Přehled českých vítězů hokejového Stanley Cupu:

1984 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers)

1985 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers)

1986 - Petr Svoboda* (Montreal Canadiens)

1987 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers)

1989 - Jiří Hrdina (Calgary Flames)

1990 - Petr Klíma (Edmonton Oilers)

1991 - Jaromír Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Penguins)

1992 - Jaromír Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Penguins)

1995 - Robert Holík (New Jersey Devils)

1999 - Roman Turek (Dallas Stars)

2000 - Robert Holík*, Patrik Eliáš, Petr Sýkora (New Jersey Devils)

2001 - Milan Hejduk, Martin Škoula (Colorado Avalanche)

2002 - Dominik Hašek, Jiří Fischer, Jiří Šlégr (Detroit Red Wings)

2003 - Patrik Eliáš, Richard Šmehlík (New Jersey Devils)

2004 - Pavel Kubina, Stanislav Neckář (Tampa Bay Lightning)

2006 - František Kaberle, Josef Vašíček (Carolina Hurricanes)

2008 - Dominik Hašek, Jiří Hudler (Detroit Red Wings)

2009 - Petr Sýkora (Pittsburgh Penguins)

2011 - David Krejčí, Tomáš Kaberle (Boston Bruins)

2013 - Michal Rozsíval, Michael Frolík (Chicago Blackhawks)

2015 - Michal Rozsíval (Chicago Blackhawks),

2018 - Michal Kempný, Jakub Vrána (Washington Capitals).

Poznámka: *Robert Holík získal v roce 1996 americké občanství a vzdal se českého, druhý Stanleyův pohár v roce 2000 vyhrál jako Američan. Petr Svoboda měl v roce 1986, kdy vyhrál Stanley Cup, pouze kanadský pas.