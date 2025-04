Výrazná sparťanská stopa v utkání se Slovenskem. Zahrát si na mistrovství světa je můj cíl, říká Špaček

„Výborný gólman, který je jistý v brance a týmová práce,“ chválil po utkání své svěřence trenér českých hokejistů Radim Rulík. V Ostravě byli nejvíce vidět sparťanští hokejisté, kteří se k reprezentaci přidali po vypadnutí v semifinále Tipsport extraligy.

Skóre proti Slovensku otevřel útočník Michael Špaček, který přiznává, že předčasný konec v extraligovém play-off byl pro všechny náročný.

„Bylo to pro nás velké zklamání. Když mi trenér zavolal, jestli se nechci připojit, tak jsem z toho měl radost. Chci si prodloužit sezonu a snažím se zabojovat o mistrovství světa, takže ta chuť je velká,“ popsal Špaček.

Vyřazení těžce kousal i sparťanský brankář Josef Kořenář. Malou náplastí pro něj může být druhá udržená nula v reprezentačním dresu.

Kořenář znovu čistý

„Už je to něco přes týden. Když jsem sem přijel, tak jsem začal myslet úplně na jiný věci,“ řekl Kořenář, který zneškodnil všech 20 slovenských střel.

„Myslím si, že jsme dělali to, co po nás trenér chtěl. Vzadu jsme bránili. Kluci bránili dobře, do útoku i do bekčeku, pomohli mi s těžkými situacemi. To co tam na mě zbylo, tak jsem pochytal a byla z toho super výhra,“ doplnil Kořenář.

„Jsou to profíci. Když jsme je oslovili, tak ty rozhovory nebyly úplně jednoduché, protože po té psychické stránce to ty kluci nesli těžce. Nebyli vůbec ready, ale změna prostředí, nový tým, noví spoluhráči, to všechno asi napomohlo tomu, že ta chuť tam byla,“ dodal na adresu všech reprezentantů nominovaných ze Sparty Rulík.

Pražanům se utkání vydařilo, mezi střelce se zapsal Michael Špaček i Filip Chlapík, který k brance přidal jednu asistenci. Kanadský bod za nahrávku měl také Pavel Kousal.