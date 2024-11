Musíme se podívat do zrcadla a začít u sebe, zní z kabiny Třince. Obhájce titulu se dál propadá tabulkou

Kladenští hokejisté vyhráli v Třinci po jedenácti letech a mohli si vychutnat děkovačku se solidně zaplněným kotlem hostujících fanoušků.

„Každá oslava s fanoušky je skvělá, za podporu jsme rádi i přesto, že jsme osmkrát v řadě prohráli. Jsme rádi, že drží při nás,“ říká útočník Kladna Matyáš Filip, který se podílel na výhře gólem a asistencí. Zatímco jeho tým slavil konec osmizápasové šňůry proher, Třinec kousal třetí porážku za sebou.

„Před půl rokem jsme byli nahoře, teď jsme dole nejvíce, co to jde. Je to těžké, musíme se podívat do zrcadla a začít u sebe. Víme to, ale když to neuděláme na ledě, tak je to těžké. Dostane nás z toho pokorná práce,“ popisuje současnou situaci třinecký obránce Marian Adámek.

První střela nevyšla, ale ta druhá už byla to pravé ořechové!



Matyáš Filip se výborně uvolnil před bránou a po fantastické přihrávce zařídil vítězný gól! #TELH | #momentytelh | #TRIKLA | @RytiriKladno pic.twitter.com/OqDwYLwU5u — Tipsport extraliga (@telhcz) November 18, 2024

Šestinásobní šampioni ze Slezska se propadli na předposlední místo tabulky. Pod tlakem jsou v těchto dnech nejen hráči, ale i trenéři. Hlavní kouč ale neztrácí naději.

„Když jsem v Třinci byl první rok, tak jsme měli také sedm nebo osm proher za sebou a dostali jsme se z toho. Na sto procent věřím, že se z letos toho dostaneme také,“ dodává hlavní kouč třineckých Ocelářů Zdeněk Moták.

V realizačním týmu obhájců jsou viditelné i první změny, na střídačce skončil asistent trenéra Marek Malík. Bývalý úspěšný obránce, který před sezonou nahradil v roli spolupracovníka hlavního kouče Zdeňka Motáka odcházejícího Vladimíra Országha, se rozhodl rezignovat.