‚K doktoru mě poslala manželka.‘ Hrníčko překonal rakovinu a upozorňuje na důležitost prevence

Hokejbalisté se rozhodli v rámci propagace prevence uspořádat speciální kolo Liberecké ligy. „Měsíc listopad je zasvěcen ‚movemberu‘ a celkově prevenci rakoviny prostaty a varlat. I když jsme malý sport, chtěli jsme pomoct a upozornit na to, že prevence je důležitá,“ uvedl jeden z pořadatelů Lukáš Novotný.

Mužem, který se úspěšně s rakovinou vypořádal, je odchovanec libereckého hokeje a dnes hráč pardubické rezervy Dominik Hrníčko. Na vlastní kůži poznal, jak je důležitá prevence a včasná návštěva lékaře.

„Nejlepší, co mě mohlo potkat, byla manželka, která mě poslala k doktorovi. Šel jsem hned. Kdybych žil sám, nevím, jestli bych šel za dva týdny, za měsíc, za půl roku, až by to úplně oteklo. Těžko říct. V tomhle mi opravdu pomohla manželka,“ přiznal Hrníčko.

Fanoušci libereckých Bílých Tygrů mají jistě v živé paměti případy z minulosti. Bohužel Ondřej Buchtel prohrál boj se zhoubným nádorem na srdci. Jiří Průžek se zase vypořádal právě s rakovinou varlat. Devětadvacetiletý Hrníčko o tom moc dobře ví.

„Ondru jsem nezažil, v Benátkách jsem ho nestihl. Ale když jsem se dozvěděl diagnózu, hned jsem si s Průžou psal, radil mi co a jak. Jemu vzali jenom jedno varle, mně obě, ale byl to podobný případ. Jirka nešel na chemoterapie, mě to naštěstí taky nepostihlo, protože jsem přišel včas,“ popsal.

Akce na podporu prevence

Teď se Hrníčko přišel podívat přímo na hokejbal, který také patří k jeho oblíbeným sportům. „Nevím, jak je to dlouho, třeba pět, šest let, možná i víc, co jsem se dal s klukama dohromady a chytlo mě to. Hraje se s hokejkou, sice se nebruslí, běhá se, ale myslím, že v létě na fyzickou přípravu to je pro hokejistu ideál,“ dodal Hrníčko.

Samotným speciálním kolem Liberecké hokejbalové ligy ale akce zdaleka nekončí. Jsou s ní spojené také další aktivity. „Věřím, že jsme připravili dost možností. Jednak máme připravenou speciální výzvu za pomoci organizace Loono, která nám dala možnost přispívat na prevenci. Lidi můžou online darovat částku, kterou chtějí. Dále budeme mít věci do dražby, které nám věnovali sponzoři akce. Budeme dražit Hrníčkův dres, který se na akci také podílí, takže možností bude dost,“ doplnil Novotný.