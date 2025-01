Kluci hráli disciplinovaně. Brankář podal fantastický výkon, říká Procházka o výhře českých juniorů

Čeští hokejisté do dvaceti let postoupili na mistrovství světa do semifinále. V Ottawě porazili ve čtvrtfinále domácí Kanadu 4:3 a mají znovu šanci na medaili. Při loňském mistrovství získali bronz. „Medaile, které získáváme, a to, že hrajeme mezi čtyřkou nejlepších, je ukázka, že opravdu vyrůstají noví a noví hráči,“ raduje se hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Ottawa/Praha 10:46 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Micheal Hrabal a útočník David Jiříček slaví gól českých juniorů proti Kanadě na 4:3 | Foto: Mathias Bergeld | Zdroj: Reuters

Porazit Kanadu v Kanadě, to je velká věc.

Jednoznačně, samozřejmě je to ještě okořeněné tím, že Kanada měla na domácím kluzišti obrovskou podporu fanoušků, přes patnáct tisíc diváků. Je to velký zápas pro naše hráče a myslím si, že je to opravdu velká věc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Američané mají vynikající přesilovky. Naši hráči musí opět hrát disciplinovaně, říká před semifinálovým zápasem českých hokejistů expert Martin Procházka

Co podle tebe rozhodlo? Češi vedli 3:1 už po první třetině, Kanada tlačila ve třetí třetině a na konci vyrovnala. Pak se v poslední minutě v přesilovce trefil Jecho.

Zase to byl velký zápas našeho brankáře (Michaela Hrabala). Opravdu podal fantastický výkon. Plus vynikající první třetina, výborný vstup do utkání. Ve 43. vteřině dáte branku, to vás okamžitě nakopne, získáte sebevědomí.

Potom jsme zvládli celou první třetinu 3:1. Pak přišel očekávaný tlak, ale kluci hráli disciplinovaně. To si myslím, že bylo další plus pro náš tým, protože ta disciplína byla na naší straně větší než na straně Kanady, která si to utkání, jak se říká, trochu prohrála sama.

Kapitán Eduard Šalé po zápase říkal, že je to prostě pohádka. Čeští junioři mají stále naději získat třetí medaili ze světového šampionátu v řadě za sebou – po stříbru a bronzu. Dá se říct, že jsou zpátky lepší časy českého mládežnického hokeje?

Jsou. Souhlasím s tím. Přesně tyhle výsledky a tyhle úspěchy ukazují, že cesta je teď nastavená dobře. I když spoustu hráčů odchází do juniorských zámořských soutěží, tak pořád jsou pro národní tým obrovsky platní. Medaile, které získáváme, a to, že hrajeme mezi čtyřkou nejlepších, je ukázka, že opravdu vyrůstají noví a noví hráči.

Zároveň je to motivace pro další a další mladé hokejisty, kteří se možná na kariéru teprve chystají. V neděli od půl druhé v noci budou hrát čeští junioři v semifinále proti Spojeným státům americkým. Jak vidíš jejich šance?

Američané budou v utkání favorité. V posledním utkání v základní skupině porazili Kanadu 4:1, i když dali tři góly v přesilovkách. Mají vynikající přesilovky, takže naši hráči budou opět muset hrát disciplinovaně, nedávat Američanům možnost hrát přesilovky a zase podat týmový obětavý výkon – samozřejmě podpořený brankářem.