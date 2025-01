Posledních 40 vteřin jsem měl tep přes 200, říká Jecho, který poslal české hokejisty do semifinále

Hokejový útočník Adam Jecho v rozhovoru s Českou televizí přiznal, že při své vítězné střele na 4:3 proti Kanadě ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa zavřel oči a modlil se, aby puk skončil za zády gólmana Cartera George. Osmnáctiletý zlínský odchovanec duel v Ottawě proti domácímu výběru rozhodl v přesilové hře 39,4 sekundy před koncem. Ottawa 9:07 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Jecho svým gólem ve třetí třetině poslal český tým do semifinále | Foto: Adrian Wyld | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

„Adam Jiříček nejprve nastřelil hráče, poté mi to posunul a já jsem byl sám otevřený na straně. V podstatě jsem zavřel oči a jen jsem se modlil, aby to tam padlo,“ popsal Jecho svůj druhý gól na turnaji.

„Co bylo pak, se těžko popisuje. Posledních 40 vteřin jsem měl tep přes 200,“ přiznal hráč kanadského týmu Edmonton Oil Kings, který následnou marnou snahu Kanady o vyrovnání sledoval ze střídačky.

Z výhry, za kterou Česko nakročilo vydařenou první třetinou, po níž vedlo 3:1, byl nadšený. „Byl to neuvěřitelně odpracovaný zápas. Všichni jsme si to užili. Žijeme turnajem od začátku a opravdu je to neuvěřitelný zážitek,“ řekl Jecho.

„Hrát proti Kanadě na takových turnajích je vždy něco speciálního a porazit je dvakrát za sebou, ještě v takhle důležitých zápasech, je velký úspěch,“ uvedl. Česko totiž vyřadilo Kanadu ve čtvrtfinále i na loňském mistrovství světa juniorů, kdy rozhodl dokonce v čase 59:49 Jakub Štancl.

‚Předržená střídání‘

Výběr kouče Patrika Augusty nakonec ustál rostoucí tlak Kanady, kterou podporovala vyprodaná Canadian Tire Centre. „Každý zápas tady na turnaji je těžký a ještě tady Kanaďany neuvěřitelně hnalo publikum, jak se k nám dotahovali blíž a blíž. V regeneraci před dalším zápasem nám ale pomůže, že jsme to zvládli,“ věří Jecho.

Důvodem, proč domácí reprezentanti získali místy drtivou převahu, bylo podle jeho slov i polevení českého týmu. „Nebyli jsme tolik sebevědomí na puku. Je pravda, že jsme jich hodně odhazovali. Mohli jsme si s pukem mnohem víc věřit, pak z toho naopak pramenila naše předržená střídání a Kanada měla hodně šancí,“ řekl na webu hokejového svazu.

„Je ale těžké vést v takovém zápase na takhle důležitém turnaji 3:1, když tolik lidí podporuje druhý tým. Je opravdu těžké to zvládnout,“ dodal.

V semifinále se Česko utká v noci ze soboty na neděli českého času se Spojenými státy americkými, které obhajují zlaté medaile z Göteborgu. „Určitě budeme muset hrát dobře do obrany, od toho se bude vše odvíjet. Čeká nás extrémně silný tým směrem dopředu, ale určitě se v jejich obraně najdou nějaká okénka. A my, pokud chceme uspět, budeme muset využít své šance,“ vysvětlil Jecho.