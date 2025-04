Winnipeg navýšil vedení v sérii nad St. Louis na 2:0. Edmonton rozhodl přestřelku s Los Angeles

Na 1:1 srovnali sérii hokejisté Dallasu, kteří v domácím prodloužení porazili Colorado 4:3 v prodloužení. Rozhodující gól dal v 78. minutě Colin Blackwell. Martin Nečas v dresu poražených Avalanche tentokrát nebodoval.

COLIN BLACKWELL WINS IT IN OVERTIME!! 🤩



The @DallasStars have tied the series thanks to Blackwell's @Energizer overtime goal! #StanleyCup pic.twitter.com/Yli8qyEcQ1