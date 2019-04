Poprvé v kariéře vychytal český brankář Vaněček v play off AHL čisté konto

Český hokejový brankář Vítek Vaněček z Hershey vychytal poprvé v kariéře v play off nižší AHL čisté konto. Třiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu přispěl v sobotu 39 úspěšnými zákroky k vítězství farmy Washingtonu na ledě Bridgeportu 2:0 a vyrovnání série 1. kola Calderova poháru na 1:1. Byl vyhlášen první hvězdou utkání. Bridgeport (USA) 14:30 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový brankář Vítek Vaněček v dresu farmy Washingtonu Capitals Hershey | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vaněček se v pátek po pěti dnech vrátil do Hershey z prvního týmu Capitals, kam byl poprvé povolán a byl v kádru obhájce Stanleyova poháru v průběhu série jako trojka za Bradenem Holtbym a Pheonixem Copleym. V prvním duelu na ledě Bridgeportu při prohře 2:3 kryl záda na lavičce Iljovi Samsonovovi.

Pro Vaněčka to byl celkově pátý zápas v play off AHL v kariéře. Ve 110 duelech základní části udržel čisté konto devětkrát. Vicemistr světa do 18 let z roku 2014, jehož si Washington vybral v témže roce v druhém kole draftu na 39. místě, stále čeká na premiéru v NHL. Je v posledním roce tříletého nováčkovského kontraktu.