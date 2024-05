OBRAZEM: V O2 areně vrcholí přípravy na hokejové mistrovství. Češi odehrají první duel už v pátek

V pražské O2 areně s kapacitou přes sedmnáct tisíc diváků se odehraje základní skupina A, v které budou soupeři českého týmu Finsko, Norsko, Švýcarsko, Dánsko, Rakousko, Velká Británie a Kanada.

Ostravar Aréna s hledištěm pro takřka deset tisíc lidí bude dějištěm skupiny B, v níž se o čtyři postupová místa do čtvrtfinále střetnou Slovensko, USA, Německo, Švédsko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko. Britové se vracejí mezi elitu po roční odmlce, Poláci jsou zpátky po dlouhých 22 letech.

V pátek začínáme! Na úvod domácího mistrovství světa nás čekají ⚪️ Finové, hned další den se utkáme s ‍❄️ Norskem. S kým se v pražské O2 aréně vidíme? #MensWorlds #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/BF1jubCCUE — Český hokej (@czehockey) May 6, 2024

Základní skupiny skončí v úterý 21. května. Poslední týmy ve skupinách sestoupí. Čtvrtfinále play off je na programu ve čtvrtek 23. května, dvě se odehrají v Ostravě a dvě v Praze. Závěrečné boje připadají na sobotu a neděli 25. a 26. května.

Hrát už se bude pouze v O2 areně. Zlato obhajuje Kanada, která v roce 2015 v Česku oslnila úchvatným představením. Hvězdami nabitý výběr v čele se Sidneym Crosbym vyhrál tehdy suverénně všech deset zápasů. Stříbro z loňska obhajují Němci, senzační bronz získali před rokem Lotyši.

‚Pocta a privilegium‘

Kanadu povede stejně jako loni trenér Arizony André Tourigny. „Považuji to za poctu a privilegium. Pokaždé, když máte šanci vyhrát, možnost bojovat o titul, tak to nemůžete promarnit. Loni se nám potvrdilo, že oddanost je silnější než cokoliv jiného. Na tým jsme byli mimořádně hrdí, jak prošel turnajem. Chceme si to přenést i do letošního turnaje a stavět na tom,“ řekl Tourigny.

S tlakem domácího prostředí se budou snažit tentokrát vypořádat Češi, před devíti lety čtvrtí, loni osmí. Jako poslední slavili titul doma před dvěma lety Finové v Tampere, kde český tým ukončil desetileté čekání na cenný kov z velké akce.

„Vypnul jsem internet. Jsem od něj osvobozený. Myslím, že je to ta nejlepší cesta. A doporučuju to i klukům. Jestli jste někdy sportovali a dokážete se vžít do jejich pocitů, tak to opravdu není jednoduché. Opravdu se těším jen na práci s týmem,“ řekl kouč Radim Rulík.

‚Nikdo nechce prohrát‘

Očekávání spojené s domácím šampionátem však hráči i tak pociťují. „Ten tlak tu je, každý ho asi bere jinak. Myslím si ale, že když si to tam půjdeme užít a budeme předvádět výkony, které předvádíme v klubech, tak se nemusíme bát, že by nám to nešlo,“ uvedl brankář Petr Mrázek.

„Když se řekne ‚užít si to‘, tak sportovci určitě ví, co tím myslíme. Budeme makat. Půjdeme bojovat o to, abychom udělali co možná nejlepší výsledek, a nikdo nechce prohrát. Prvním krokem je postup do čtvrtfinále, pak přijde ten nejdůležitější zápas,“ dodal.

„Zatím nervozitu necítím, ještě je na ni čas. Ale asi přijde. Teď mám ještě takovou emoční dovolenou, než to všechno začne,“ řekl s úsměvem útočník Lukáš Sedlák.

„Každopádně doufám, že nás to nepoloží. Domácí šampionát jsem ještě nezažil, je to specifické. Bude to pro mě něco nového. Ale můžu ovlivnit jen určité věci. Ač to bude znít jako klišé - budu se soustředit jenom na první střídání, první zápas,“ uvedl Sedlák.

Složení týmů

Podle soupisek je zřejmé, že MS v Praze je i tentokrát lákadlem nejen pro české hráče. Kanada má ve výběru šest mistrů světa a tři vítěze Stanleyova poháru, nechybí dvě jedničky draftu NHL Owen Power z Buffala a výjimečný talent Connor Bedard z Chicaga.

Silný tým složený takřka jen z hráčů NHL budou mít i Američané. Zpět na medailové pozice chtějí Finové, kteří před loňským sedmým místem hráli tři finále po sobě a dvakrát slavili titul. Podobně je na tom Švédsko, které v roce 2018 oslavilo druhé zlato po sobě, ale od té doby nedokázalo najít cestu do semifinále.

To je plácek, co? Dnes jsme poprvé vyjeli na led v dějišti mistrovství světa. Dny do začátku ubývají rychlým tempem, jste připraveni? ️#IIHFworlds #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/XCuk5mrEEV — Český hokej (@czehockey) May 7, 2024

O několik posil z NHL se budou moct opřít také Švýcaři, kteří se přiřadili k širší světové špičce. S dvojicí nejvýše postavených hráčů draftu 2022 půjdou do boje Slováci.

Zkušený kanadský kouč Craig Ramsay má k dispozici tehdejší jedničku útočníka Juraje Slafkovského z Montrealu i dvojku Šimona Nemce, obránce New Jersey. Další slovenskou hvězdou je bek Martin Fehérváry z Washingtonu. Na straně Slováků bude i takřka domácí prostředí v Ostravě.

„Tušíme, kdo z hráčů na šampionát přijede. Dá se podle toho nějak odhadnout síla a ambice toho týmu, ale že má někdo jména, neznamená, že budou mít dobrou chemii a hrát dobře. Realitu ukážou až zápasy. Určitě to neznamená, že bychom se někoho měli bát,“ prohlásil Sedlák.

Na šampionátu chybí třetím rokem po sobě Rusko, které mezinárodní federace IIHF stejně jako Bělorusko dočasně vyloučila ze všech svých turnajů kvůli válečné agresi na Ukrajině.

V roce 2015 zavítalo na zápasy v Praze a Ostravě 741 690 fanoušků, což je stále platný návštěvnický rekord. Velký zájem o vrchol mezinárodní sezony je i tentokrát. Naznačil ho již počet zakoupených vstupenek v předprodeji, který je na základní část vyšší než před devíti lety. Zápasy českého týmu jsou vyprodané.

Tak co? Jak si náš tým v domácím prostředí podle vás povede? #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/JjCw2AnoCM — Český hokej (@czehockey) May 7, 2024

