Kubalíkovi vyhovuje, že na šampionát nemusel cestovat. ‚Jsem hrozně rád, že jsem tady,‘ těší ho

Čeští hokejisté si poprvé zatrénovali v Praha aréně, jak se libeňská hala bude v průběhu mistroství světa jmenovat. Okolí i samotný vnitřek arény už jsou vyzdobené tak, že by šampionát mohl okamžitě začít. Samotným hráčům to ale zatím jako mistrovství světa nepřipadá. Praha 9:40 8. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva David Tomášek a Dominik Kubalík | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Jakoby ani nebyli na mistrovství světa. Tak si zatím připadají po prvním tréninku čeští hokejisté. Na rozdíl od jiných šampionátů totiž nemuseli nikam dlouho cestovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká Dominik Kubalík před blížícím se mistrovství světa v hokeji

„Člověk je připravený na to, že někam poletí, že budou autobusy, ale teď stačilo vzít auto a jet. Přijde spousta rodinných příslušníků se podívat, což je specifické, a já jsem hrozně rád, že tady jsem,“ říká Dominik Kubalík, který si zahraje už na pátém šampionátu, ale poprvé nemusel do dějiště dlouho cestovat cestovat.

A blížící se mistrovství světa si zatím nepřipouští Jáchym Kondelík, kterého čeká premiéra na velké akci

„Asi si to ještě neuvědomuji. Myslím, že až mistrovství skončí, tak možná měsíc na to si to uvědomím a budu na to snad krásně vzpomínat,“ věří Jáchym Kondelík.

Zapomenout na Brno

K tomu, aby mohl na domácí šampionát krásně vzpomínat, ale musí český tým rychle zapomenout na nevydařenou generálku v Brně, kde minulý týdne nezískal ve třech zápasech ani bod. Soudě podle pohybu hráčů na prvním tréninku se to daří

„Tohle je úplně nový turnaj. Když to dopadne dobře, tak se nikdo nebude ptát na to, co se dělo v Brně. Už to máme za sebou a teď je nový turnaj a připravujeme se na to, co bude tady,“ říká Jáchym Kondelík.

K úspěchu potřebují Češi výborný výkon očekávaných opor. Jednou z nich je právě i Dominik Kubalík, který bude v Praze obhajovat pozici nejlepšího střelce z loňského šampionátu.

„Snažím se na to nemyslet. Už to bylo, je to pryč a člověk nemůže moc žít z toho, co bylo. Doufám, že ten starý, tedy mladý Dominik, tady bude zase zpátky,“ věří osmadvacetiletý útočník.

První zápas ho čeká, stejně jako celý národní tým, v pátek, kdy hokejisté od 20.20 v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vyzvou Finsko.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 8. 5. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. USA 7 6 1 0 0 34:8 20 2. Švédsko 7 5 1 1 0 26:7 18 3. Finsko 7 5 0 1 1 28:15 16 4. Německo 7 4 0 0 3 27:16 12 5. Dánsko 7 2 1 0 4 19:26 8 6. Francie 7 0 1 2 4 10:31 4 7. Rakousko 7 0 1 1 5 11:27 3 8. Maďarsko 7 0 1 1 5 12:37 3