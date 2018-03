4. 7. 2016 |David Jakš, Dominika Píhová |Zprávy ze světa

Američané dnes slaví jeden ze svých nejdůležitějších státních svátků, Den nezávislosti. Po celé zemi tak pochodují slavnostní průvody, lidé odpalují ohňostroje a také organizují někdy úsměvné a výstřední soutěže. Letos je to navíc přesně 240 let, co Spojené státy americké vznikly.