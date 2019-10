Hokejistům Komety při tréninku pomáhá speciální stroj na vhazování. Do Brna ho přivezl Plekanec

Neobvyklý pohled je k vidění na konci tréninků hokejistů Komety Brno. Zatímco většina z nich zamíří do kabin, opačným směrem putuje speciální robot, který vypadá jako losovací zařízení. Místo čísel jsou ale v několika průhledných trubkách nasázené puky, které v pravidelných časových rozestupech padají na led mezi hokejky dvou hráčů. Tímto způsobem Brňané trénují vhazování. Brno 18:49 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Speciální brněnský stroj na vhazování | Foto: David Nekvinda | Zdroj: Radiožurnál

„S trenérem v Montrealu jsme přemýšleli, jak trénovat buly, aby to bylo pro hráče jednodušší. Dá se to samozřejmě trénovat s trenéry, můžou to trénovat hráči mezi sebou. To je ale složitější, musejí se sbírat puky, dá se házet třeba jenom po pěti po deseti pucích. Přemýšlel jsem, jak to zintenzivnit, jak udělat trénink efektivnější. Mám kamaráda, který se takovými věcmi zabývá, takže jsme dali hlavy dohromady a vzniklo z toho toto,“ popisuje Plekanec Radiožurnálu vznik stroje na vhazování puků.

Tomáš Plekanec a Jakub Lev popisují, jak funguje a k čemu je dobrý speciální robot, který hráčům brněnské Komety pomáhá při tréninku.

Útočník nechal originální vynález po konci kariéry v NHL převézt do Brna. Do zásobníků se vleze až 160 kotoučů, úplně plné ale nikdy nebyly.

„Je to docela náročné na nohy. Když u toho člověk stojí dlouho, tak nohy dostávají zabrat. Nedá se to udělat celé, ale je lepší, když těch buly udělá člověk třeba sto než nějakých dvacet třicet,“ říká bývalý útočník Montrealu.

Plekancův stroj využívají i další centři brněnské Komety. Jeho další přínos přibližuje Jakub Lev: „Simuluje to házení buly rozhodčího. Puk letí pokaždé stejně, jako od čárového rozhodčího, který to má fakt naházené.“

Speciální stroj do Brna přivezl Tomáš Plekanec | Foto: David Nekvinda | Zdroj: Radiožurnál

Trenéři nebo hokejisté při tréninku totiž podle Lva vhazují pokaždé jinak. Zatímco extraligoví sudí jsou tak trochu jako stroj.

„Neříkám, že hází všichni stejně. Ale v zápase, když jsou dva rozhodčí, tak si na to zvyknete během prvních dvou buly, jak to hází. Víte, co čekat. Není to tak, že jednou hodí prudší, jednou méně. Znáte timing a připravujete se na to,“ přibližuje Lev.

Zatímco v týmech NHL se pravidelně trénují individuální dovednosti hokejistů, v českých týmech záleží často především na tom, jestli se k tomu rozhodnou sami hráči.

„Tady ta mentalita není taková, neklade se na to takový důraz jako v Americe. Tam se takové věci trénují týmově, trénuje se to daleko více než tady v Čechách, ať je to v nároďáku, nebo v klubu. Podle mě je to obrovská součást zápasu, u nás trochu podceňovaná,“ popisuje Plekanec, který se tak v Kometě stal neoficiálním trenérem této činnosti.

Buly jako komplexní činnost

A neučí jen mladíky. Osmadvacetiletý Lev má v extralize odehraných takřka 500 utkání, přesto ho rady ještě zkušenějšího spoluhráče zajímají.

„Například máme buly, kdy mi to z jedné strany jde, ale z druhé strany na soupeře nemám recept. Tak mi Pleky poradí, jak bych mohl jít – zespoda, shora, bokem, víc sílou. Takže se snažím si z toho něco vzít, abych měl vyšší úspěšnost,“ popisuje.

Fanoušci z tribun totiž sice možná vnímají buly jako náhodné šermování hokejkami, podle Lva jde ale o velmi komplexní činnost.

„Vždy záleží, kdo proti vám jde. Jestli silový hráč, technický, pravák, levák, jestli chce hrát buly dopředu, v oslabení, v přesilovkách. Musíte si v danou chvíli vyhodnotit vše sám. Podíváte se, jak má rozestavené hráče. Když bude mít čtyři hráče na středu, tak určitě nebude hrát do rohu, ale na střed. Všechny faktory musíte vnímat a podle toho volíte úchop a kam chcete hrát buly,“ popisuje činnost, kterou si může díky speciálnímu stroji vyzkoušet na tréninku třeba stokrát za sebou.