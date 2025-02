Turnaj čtyř zemí ovládli hokejisté Kanady. Finálový zápas s USA rozhodl v prodloužení McDavid

Američanům k výhře nepomohly ani dvě asistence kapitána Austona Matthewse. V prodloužení mohl kanonýr Toronta rozhodnout, ve dvou velkých šancích ale ztroskotal na Jordanu Binningtonovi a v klíčovém okamžiku celého zápasu neuhlídal střelce vítězné branky McDavida.

Od úvodního vhazování bylo vidět, že jde o hodně. Zatímco první střetnutí obou týmů na turnaji začalo třemi bitkami během úvodních devíti sekund zápasu, ve finále nikdo nechtěl jít do zbytečného oslabení. Za celý zápas byla k vidění jediná přesilová hra.

Oba týmy se v rozhodujícím duelu turnaje musely obejít bez klíčových beků. Spojeným státům stejně jako v posledním utkání proti Švédsku chyběl zraněný Charlie McAvoy a Kanadě na poslední chvíli vypadl ze sestavy nemocný Josh Morrissey.

Jejich náhradníci je ale zastoupili víc než dostatečně. Thomas Harley, který nahradil Morrisseyho, po pěti minutách svého druhého reprezentačního startu posunul puk na Nathana MacKinnona a ten nenápadnou střelou schovanou za obránci otevřel skóre.

McAvoye v sestavě Spojených států nahradil Jake Sandersson, jenž se ve druhé třetině dokonce zapsal mezi střelce. Ve 28. minutě si v předbrankovém prostoru našel odražený puk po Matthewsově střele a poslal Spojené státy do vedení 2:1. Navázal tak na trefu svého spoluhráče z Ottawy Bradyho Tkachuka, jenž v závěru prvního dějství srovnal na 1:1.

Sandersonova branka ale nezůstala bez odpovědi. Přesně šest minut před druhou pauzou se po šikovném překřížení s Marnerem dostal do samostatného úniku Sam Bennett, který střelou nad rameno překonal gólmana Connora Hellebuycka.

Ve třetí třetině oba týmy čekaly na chybu ta ale nepřišla a šlo se do prodloužení. V něm hned od začátku zářil gólman Binnington, který v úvodních pěti minutách zlikvidoval dvě velké šance Matthewse i příležitost Bradyho Tkachuka.

Rozhodující moment nakonec přišel v čase 68:13. Marner z rohu hřiště našel mezi kruhy osamoceného McDavida a ten se z ideální pozice nemýlil.

Historicky první Turnaj čtyř zemí tak vyhrála Kanada, která potvrdila, že reprezentačním soutěžím při účasti hráčů NHL vládne. Sérii čtyř výher za sebou táhne už od roku 2010, kdy slavila triumf na domácích olympijských hrách ve Vancouveru.

THERE IT IS! THE GAME WINNER! THE TOURNAMENT WINNER! 😱😱😱



CONNOR MCDAVID HAS WON IT FOR CANADA!!! #4Nations pic.twitter.com/nDneA2e26K